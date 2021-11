“Trovato così in cella…”. Cleo Smith, la scoperta sull’uomo arrestato per il rapimento della bimba

Mercoledì 3 novembre è stata ritrovata Cleo Smith, la bambina di quattro anni scomparsa 18 giorni fa in un campeggio di Blowholes nell’Australia occidentale. L’annuncio è arrivato dalla madre Ellie Smith su Instagram: ”La famiglia è di nuovo unita”, ha scritto la donna, che finalmente ha potuto riabbracciare la figlia.

La polizia ha spiegato che la bambina è stata trovata da sola in una casa di Carnarvon, a circa 900 km a nord di Perth. Il capo della polizia dell’Australia occidentale, Chris Dawson, ha detto all’Abc che è stato arrestato un uomo di 36 anni che non ha “nessun legame con la famiglia”.

Cleo Smith, la scoperta sull’uomo arrestato

Il primo ministro, Scott Morrison, ha descritto il ritrovamento di Cleo “una notizia meravigliosa e confortante”. “Il fatto che quell’incubo sia finito e che le nostre peggiori paure non siano state realizzate, è un enorme sollievo e un momento di grande gioia”, ha detto Morrison durante una conferenza stampa a Dubai.





“Il fatto che sia stata trovata viva penso che renda felice l’Australia. È un risultato meraviglioso”, ha detto Dawson. Il vicecommissario della polizia, Col Blanch, ha detto che la polizia ha fatto irruzione nella casa che era chiusa a chiave e ha trovato la bambina in una delle stanze. Terry Kelly, questo è il soprannome del rapitore del quale non sono state ancora fornite le generalità, è stato descritto dai vicini di casa come una persona solitaria ma nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto del genere.



I sospetti sono iniziati quando l’uomo ha iniziato a frequentare il supermercato per acquistare dolci, pannolini e giocattoli, tutte cose che poi portava a Cleo, rinchiusa in una abitazione di Tonkin Crescent. Come riportano le forze dell’ordine, il rapitore avrebbe provato a suicidarsi battendo con forza e più volte la testa contro il muro della sua cella ed è stato trasportato in ospedale.