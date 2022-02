Una morte avvolta nel mistero, Claudio trovato senza vita poche ore prima di compiere 18 anni

Un dramma si è portato via per sempre il giovane Claudio Mandia, morto poche ore prima di compiere 18 anni. L’adolescente è stato trovato esanime nel suo letto dai compagni di stanza di un college privato, nel quale studiava. Infatti, nonostante fosse originario della Campania e in particolare del comune di Battipaglia (Salerno), per costruirsi un futuro migliore aveva deciso di trasferirsi negli Stati Uniti, nella città di New York, subito dopo che aveva terminato con successo le scuole medie.

Tutta la famiglia di Claudio Mandia era molto nota nel paese salernitano, infatti i suoi genitori sono due imprenditori che operano nel settore export dell’alimentare. E proprio la madre e il padre si erano messi in viaggio per raggiungere il figlio per festeggiare a dovere l’importante traguardo personale. Invece per loro quel viaggio si è trasformato in un incubo, visto che hanno dovuto vedere il ragazzo senza vita. E c’è davvero ancora tanto mistero intorno a questa vicenda, che ha distrutto tutti.

Poche ore prima di celebrare la grande ricorrenza, il cuore di Claudio Mandia si è fermato per sempre. Nonostante i compagni del 17enne abbiano contattato immediatamente i soccorritori, questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Allertati anche i genitori, ovviamente colpiti da una perdita impossibile anche solo da spiegare a parole. Per ora è stato possibile accertare solamente cosa abbia fatto prima di addormentarsi, ma sulle cause della morte i dubbi restano.





Nelle prossime ore sarà eseguita un’autopsia sul cadavere di Claudio Mandia per accertare cosa gli sia capitato. Dopo aver avuto un incontro con i suoi parenti, aveva visto anche alcuni amici che lo avevano già festeggiato in attesa del fatidico giorno. All’interno della chiesa di Santa Maria della Speranza i suoi amici si sono stretti in preghiera. Resta ancora da stabilire la data per l’ultimo saluto al giovane, infatti bisognerà inevitabilmente aspettare prima che venga fatto l’esame autoptico.

