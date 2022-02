Claudio Mandia è il ragazzo di Battipaglia che studiava a New York morto il giorno prima di compiere 18 anni. I suoi genitori si erano recati negli Stati Uniti per festeggiare il compleanno del figlio sono distrutti dal dolore per la “morte senza senso” del loro ragazzo pieno di talento e di sogni. Per ricordarlo, gli allievi del campus hanno lanciato nel cielo di New York palloncini bianchi con dediche e messaggi. Il padre di Claudio Mandia si chiama Mauro ed è un imprenditore con un’attività di esportazione all’estero di surgelati. La madre, Elisabetta Benesatto, è una docente di Scienza delle Comunicazioni nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Nelle ultime ore si è affacciata un’altra ipotesi sulla morte di Claudio Mandia. Come scrive Repubblica, c’è anche quella del gesto estremo del giovane, disperato per una severa sanzione, l’isolamento nella sua stanza accompagnato dalla minaccia di espulsione dall’istituto, che gli sarebbe stata applicata dopo la contestazione di una presunta irregolarità (un sospetto plagio) nello svolgimento di un compito.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo sarebbe caduto nello sconforto con il pericolo di essere costretto, per motivazioni che riteneva ingiuste, a lasciare il college americano che frequentava con profitto. Al momento non ci sono né conferme, né smentite da parte dei legali americani della famiglia del ragazzo e si affidano all’indagine avviata dalle autorità locali.





È stata eseguita l’autopsia e sono stati sentiti i primi testimoni. In risposta alle parole degli avvocati della famiglia Mandia, la EF Academy ha emesso un comunicato nel quale scrive: “Siamo profondamente, profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Claudio Mandia. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici qui a New York e a casa in Italia”. Quindi l’istituto aggiunge: “La sicurezza della nostra comunità scolastica è sempre la nostra massima priorità. Abbiamo politiche e procedure molto forti per quanto riguarda la salute e il benessere dei giovani che sono lontani dai loro paesi d’origine”.

L’Academy sottolinea di essere “in stretto contatto con le autorità locali che stanno indagando sulle circostanze della sua morte. Abbiamo il cuore spezzato e ci siamo offerti di fornire tutto il supporto che la famiglia di Claudio potrebbe richiedere, mobilitando anche consulenti e supporto aggiuntivo per la nostra comunità scolastica più ampia”. Quindi conclude: “In segno di rispetto per la sua famiglia, per gli altri nostri studenti e per le indagini di polizia in corso, ci riserveremo ulteriori commenti”.