Una tragedia assurda, della quale i familiari non riescono ancora a darsi pace. Una donna di 39 anni, madre tra l’altro di quattro figli, è deceduta dopo aver sofferto quindici giorni in ospedale. Secondo quanto è stato riferito, la sfortunata signora ha accusato un mal di testa davvero potente. Si trovava in compagnia dei suoi familiari e si stava godendo una rilassante vacanza, quando ha avuto dei dolori lancinanti dalle parti del cranio. Ha comunque avuto la forza di chiedere aiuto per quel malessere.

Infatti, ha detto ai parenti, urlando: “Chiamate un’ambulanza”. Poco dopo è stramazzata al suolo, perdendo completamente i sensi. Dopo essere prontamente intervenuti sul posto, i soccorritori l’hanno trasferita d’urgenza in ospedale. Qui è stata sottoposta a due delicati interventi chirurgici alla testa, con la speranza che potessero essere risolutivi. Ma nonostante abbia effettuato queste operazioni, le sue condizioni non sono mai migliorate sensibilmente e la sua vita si è spenta dopo due settimane di agonia.

La 39enne era con suo marito e un figlio di undici anni in Galles e qui sperava di poter staccare dalla vita quotidiana, al fine di vivere giorni spensierati. Ma quel mal di testa improvviso e devastante non le ha lasciato scampo. A parlare al ‘Daily Mail’ è stata sua cugina, che ha parlato degli ultimi momenti di vita della parente: “Si era svegliata con un terribile dolore alla testa. Ha urlato di chiamare un’ambulanza prima di crollare a terra”. E i medici hanno poi informato la famiglia su cosa le fosse successo.





Clare Machin è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale, subito dopo il malore. Viveva a Huyton, in Gran Bretagna, nella regione del Merseyside. Prima era stata al ‘Glan Clwyd Hospital’ della città di Bodelwyddan e in seguito i dottori avevano preferito portarla al ‘Royal Stoke University Hospital’. Ma il lavoro dei sanitari si è purtroppo rivelato vano. Questo il parere dei medici su Clare Machin “Ha subito un evento catastrofico, ovvero un’emorragia subaracnoidea. Un tipo raro di ictus”.

Clare Machin, hanno poi aggiunto i dottori, è morta “per questo ictus causato da un’emorragia sulla superficie del cervello. Uno dei sintomi è il forte mal di testa improvviso, diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai provato prima”. La lotta all’interno del nosocomio non ha dato i frutti sperati e i suoi quattro figli sono purtroppo rimasti orfani della loro adorata mamma.