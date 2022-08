Chrissy Teigen aspetta il terzo figlio da John Legend. La modella 36enne, moglie della famosa pop star, ha tenuto nascosta la sua gravidanza fino all’ultimo. Il timore era che qualcosa potesse andare storto. La donna, infatti, due anni fa ha avuto un aborto spontaneo. Dopo essere stata ricoverata in ospedale per una emorragia, Chrissy aveva fatto sapere quello che è successo.

“Siamo provati da un dolore del quale avevamo sentito solo parlare, il tipo di dolore mai sperimentato prima – ha scritto la modella devastata dalla perdita – Non siamo stati in grado di bloccare l’emorragia e dare al nostro bambino i fluidi di cui avrebbe avuto bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non era abbastanza”. Dopo quella tragedia adesso Chrissy è di nuovo serena.





Chrissy Teigen ora è pronta a farlo sapere a tutti

Mamma di due figli, Luna di 6 anni e Miles di 4, Chrissy Teigen ha finalmente deciso di far sapere a tutti della sua nuova gravidanza: “Gli ultimi anni sono stati un vero e proprio concentrato di emozioni, ma la gioia è tornata a riempire di nuovo la nostra casa e il nostro cuore”.

“Dopo un miliardo di colpi – ha fatto sapere Chrissy Teigen, incinta del terzo figlio di John Legend – ne abbiamo un altro in arrivo. Dopo ogni visita mi dicevo ‘ok, se è sano oggi lo annuncio, ma poi mi ritrovavo a tirare un sospiro di sollievo ad ogni suo battito cardiaco e capivo di essere ancora troppo nervosa. Non credo che uscirò mai da una visita sentendomi più eccitata che nervosa, ma finora è comunque tutto bellissimo e perfetto così. Mi sento fiduciosa. Ok, ammetto che è stato difficile tenerlo nascosto per così tanto tempo!”.

Dopo il terribile lutto di ottobre 2020 la modella era stata fortemente criticata per la sua decisione di mostrare in pubblico il suo dolore. Pubblicò infatti le foto dalla clinica in cui era stata ricoverata per l’emorragia dopo l’aborto spontaneo. Chrissy Teigen rispose a quelle critiche: “Quelle foto sono per le persone che hanno vissuto lo stesso dramma. Quelle foto sono per le persone che ne hanno bisogno”.

