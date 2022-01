È morta all’età di 30 anni Cheslie Kryst, la vincitrice del concorso Miss USA nel 2019 e corrispondente per il programma di notizie di intrattenimento “Extra”. La polizia ha detto che Kryst è saltata da un condominio di Manhattan ed è stata dichiarata morta domenica mattina. La sua famiglia ha confermato il decesso in una dichiarazione pubblica. “Con devastazione e grande dolore, condividiamo la morte della nostra amata Cheslie. La sua grande luce è stata quella che ha ispirato gli altri in tutto il mondo con la sua bellezza e forza”, ha detto la sua famiglia.

“Cheslie incarnava l’amore e serviva gli altri, sia attraverso il suo lavoro come avvocato che lotta per la giustizia sociale, come Miss USA e come conduttrice di EXTRA. Ma soprattutto, come figlia, sorella, amica, mentore e collega, sappiamo che la sua anima sopravviverà”, ha ribadito la sua famiglia nella nota. Cheslie Kryst era un ex atleta e avvocato della Carolina del Nord. La giovane ha vinto il concorso di Miss USA a maggio 2019 e quell’anno ha gareggiato nel concorso di Miss Universo.

Cheslie Kryst, morta suicida Miss Usa 2019

Quando Cheslie Kryst è stata incoronata, ha segnato più di un trionfo personale: significava che per la prima volta tre donne nere erano le regnanti di Miss USA, Miss Teen USA e Miss America. In una dichiarazione, il programma on cui lavorava la giovane, “Extra”, ha descritto Cheslie come “non solo una parte vitale del nostro spettacolo, era una parte amata della nostra famiglia Extra e la sua morte ha toccato l’intero staff”.





E ancora l’entourage del programma su Cheslie Kryst: “Le nostre più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”. Tra l’altro, l’organizzazione del concorso di Miss Universo, il mese scorso l’ha definita “una delle persone più brillanti, calorose e gentili che abbiamo mai avuto il privilegio di conoscere. Tutta la nostra comunità piange la sua scomparsa”.

It was such a beautiful year when Cheslie Kryst was Miss USA. We had 3 black queens. May she rest in peace 💔❤️



We must never stop having the conversation on mental health. pic.twitter.com/PYfYicfhSZ January 30, 2022

L’Università della Carolina del Sud ha elogiato l’ex studentessa-atleta, definendola “una donna dai molti talenti”. Kryst ha anche conseguito un Master presso la Wake Forest University. Secondo la polizia, il corpo di Cheslie Kryst è stato trovato intorno alle 7 di domenica davanti all’edificio Orion, un grattacielo sulla West 42nd Street nel centro di Manhattan, New York.