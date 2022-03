L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha riferito di aver perso i contatti con il sistema di trasmissione dei dati dei sistemi di controllo della sicurezza di Chernobyl, la centrale ucraina teatro dell’incidente nucleare avvenuto la notte del 26 aprile 1986.

“Sono profondamente preoccupato per la situazione difficile e stressante che deve affrontare il personale della centrale nucleare di Chernobyl e per i potenziali rischi che ciò comporta per la sicurezza nucleare. Invito le forze che controllano efficacemente il sito a facilitare urgentemente la rotazione sicura del personale lì”, ha detto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica Rafael Mariano Grossi.

Grossi ha anche spiegato che il personale che gestisce gli impianti nucleari deve poter riposare e lavorare a turni regolari (cosa al momento impossibile) affermando che ciò è fondamentale per la sicurezza nucleare generale. Attualmente sarebbero circa 200 fra tecnici e guardie le persone all’interno del sito ucraino dove lavorano da tredici giorni sotto la sorveglianza russa.

Secondo quanto comunicato dallo State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine, la centrale sarebbe al momento senza energia elettrica a causa di un danno causato dai russi sulla linea elettrica di Kiev che avrebbe di fatto isolato anche la centrale di Chernobyl e che senza il

il raffreddamento del combustibile nucleare esaurito sussiste un pericolo di fughe radioattive.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2