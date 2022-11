Incredibile destino per Mario Ferrari, morto subito dopo il lavoro. Aveva appena terminato una normale giornata lavorativa, quando si è verificato un grave incidente che lo ha strappato via per sempre dai suoi cari ad appena 31 anni. Era uno chef che era riuscito ad affermarsi in Italia e all’estero e aveva davvero tanto da dare sia a livello umano che professionale. A riportare la notizia sono diversi siti, tra cui alcuni locali come Il Centro e Chiedi Today. Lui era infatti originario del comune di Orsona, nel chietino.

La sua vita era stata caratterizzata solo da successi importantissimi sul posto di lavoro. Ma Mario Ferrari è morto prematuramente dopo il lavoro per un incidente inaspettato e inimmaginabile. Straziante l’ultimo e lungo messaggio della mamma della vittima, la signora Silvana, che è iniziato così tutto su Facebook: “Ciao Ma”, cosi mi scrivevi ogni volta sul cellulare e io rispondevo chiedendoti come andava, se eri al lavoro… sì, il tuo lavoro tanto amato, al quale sei arrivato con caparbietà e lottando contro tutto e tutti, perché era un obbiettivo che ti eri prefissato”.

Mario Ferrari morto dopo il lavoro a New York: fatale un incidente

Purtroppo Mario Ferrari è morto troppo presto. Dopo aver finito il suo turno di lavoro, c’è stato un incidente fatale che gli ha tolto la vita all’istante. Poi la madre ha aggiunto sui social nel suo messaggio di saluto all’adorato figlio 31enne: “Succede che l’altro giorno hai deciso di salutarci senza avvisare nessuno. Non accetterò mai che non ci sei più, non mi arrenderò mai dinanzi a quello che è successo. Posso soltanto abituarmici con te nel cuore, con il tuo sorriso stampato sulla mia pelle e i tuoi occhi grandi a mostrarmi la strada che devo percorrere. Ciao, figlio mio. Sappi che che un giorno ci rivedremo e non ti lascerò più scappare da me. Ti lascio in buone mani vicino al tuo papà”.

L’abruzzese Mario Ferrari è deceduto nella città di New York, dove lavorava nel noto ristorante americano Harry’s Table by Cipriani. Secondo quanto appreso dagli investigatori, è morto dopo essere precipitato da una scala antincendio. In primis si era trasferito in Inghilterra, nella capitale Londra, dopo essere stato per un periodo anche in Piemonte, a Torino. In seguito era andato a trovare i suoi familiari, che si erano recati negli Usa, ovvero Tony e Mary Ann Ferrari. E il sogno statunitense si è trasformato in un dramma.

Ferrari aveva perso il papà e ora la sua mamma è rimasta purtroppo anche senza il figlio. A rincuorarla saranno le figlie Simona ed Alessia, nonché sorelle di Mario, oltre alle nipoti Giada e Sofia. Il sito Abruzzo Live ha inoltre riportato che i funerali avranno luogo nel paese di Orsogna.