Periodo ancora difficile per la famiglia Grimaldi. Con il Natale alle porte, gli ultimi aggiornamenti sulla principessa non sembrano essere dei migliori. Infatti in seguito ai problemi di salute di Charlene Wittstock, le dimissioni dalla clinica esclusiva in Svizzera sembrano ancora tardare ad arrivare. Cosa è successo.

A causa di una grave infezione, la decisione resta inamovibile. Per tutelare la salute dei suoi affetti più cari, inevitabile dunque il periodo di isolamento che porterebbe la principessa a stare lontano, restando dunque presso la clinica di riabilitazione in Svizzera. A rivelare la notizia con il Natale alle porte, il giornalista Stéphane Bern, esperto di reali e amico di famiglia dei Grimaldi, al settimanale Gala.

“Charlene ha avuto un anno difficile con molti problemi di salute. Come molte persone che hanno subito un tale trauma, ha bisogno di riposo”, queste le parole del giornalista, che aggiunge anche qualche dettaglio in più sul periodo di rientro a casa della principessa.





Infatti, stando alle parole del giornalista, il rientro potrebbe avvenire nel 2022. I suoi figli, Jacques e Gabriella, aggiunge Stephane Bern, sentono molto la sua mancanza, così come il marito che ha bisogno di lei al suo fianco.

Dunque, per questo Natale, il Principe e i gemelli, Jacques e Gabriella, non potranno godere dell’affetto della principessa, che anche da lontano non perde certamente occasione per ricordare che presto, tutto questo, non sarà altro che un lontano ricordo.