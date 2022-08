“Chi cerchiamo”. Il lavoro dei sogni, nel posto dei sogni. Stipendio e suite da 36mila euro a notte: come candidarsi

Cercasi libraio alle Maldive. L’annuncio di lavoro è di quello da non farsi scappare se si ha voglia di cambiare completamente vita. È la proposta di un resort, il “Soneva Fushi”, situato nell’arcipelago dell’Oceano Indiano. L’offerta è rivolta a persone che amino leggere e conoscano bene i social. Il lavoratore avrà la responsabilità di gestire la libreria della struttura. Per la verità lo stipendio non è da favola, si parla di circa 730 euro al mese.

In compenso, però, il libraio alloggerà in una suite da capogiro. Sapete quanto bisogna spendere per potersela permettere? Ben 36.500 euro a notte. A pubblicare l’annuncio la rivista di viaggi britannica Time Out dove si legge “cercasi libraio scalzo”. L’attività inizierà ad ottobre.





Per la ricerca di un libraio scalzo alle Maldive i requisiti sono “eccellenti competenze di inglese scritto e verbale”, aver avuto precedenti esperienze nella vendita dei libri o aver ricoperto un ruolo nell’editoria, ma anche conoscere la letteratura e amare la lettura. Inoltre il libraio dovrà conoscere bene le tendenze dei social e gestire le pagine del resort, come responsabile dei social media.

Il progetto del Soneva Fuschi resort è iniziato nel 2018. Per le domande c’è tempo fino al 13 agosto. Saranno visionate solo moduli scritti in lingua inglese. La struttura si trova sull’isola di Kunfunadhoo, nell’atollo Baa, riserva della biosfera riconosciuta dall’unesco. Esiste una sola regola sull’isola, almeno secondo Time Out: “niente scarpe”.

A secluded resort in Baa Atoll is looking for someone to run its bookstore 🏝️https://t.co/nrWROSU53H — Time Out Travel (@TimeOutTravel) August 3, 2022

Inutile dire che l’annuncio ha avuto un grande successo ed è stato commentato e ricondiviso sui social. Allora, se ami leggere e ti piacciono paesaggi incantevoli, cosa aspetti? Potresti essere tu il prossimo ‘libraio scalzo’… alle Maldive. Qui potete visionare l’offerta di lavoro.

