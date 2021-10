Mamma, papà e figlia di un anno morti durante la vacanza. La scoperta choc: “Una situazione insolita e unica”

Un’intera famiglia muore durante un’escursione, la notizia ha sconcertato tutti per mesi. Il dramma è accaduto nel mese di agosto, attirando l’attenzione dei media nazionali e internazionali. Erano usciti per un’escursione nella foresta nazionale della Sierra, ma papà Jonatahan, mamma Ellen, la piccola Miju e il cagnolino Oski non hanno fatto più ritorno.

Dalla loro morte ad oggi sono state avanzate moltissime ipotesi, poi escluse nel corso dell’indagine. Tra queste, il monossido di carbonio, l’esposizione al gas delle miniere della zona, un fulmine, il suicidio e la droga. E dai prelievi e dalle analisi sulle acque, ha preso spazio anche la possibilità che siano state le alghe tossiche di cui l’area è colma.

Un’ipotesi poi crollata seppur nel frattempo a settembre, la foresta nazionale della Sierra abbia chiuso i sentieri vicino al luogo della morte della famiglia californiaana, per “pericoli sconosciuti trovati dentro e vicino al sentiero Savage Lundy”.





Ma ad uccidere papà Jonathan Gerrish, 45 anni, sua moglie Ellen Chung, 30 anni, la loro figlia Miju, di appena 1 anno e il loro cagnolino Oski, pare siano state le altissime temperature raggiunte. Il caldo estremo, dunque, avrebbe portato alla morte l’intera famiglia, questo quanto affermato di recente dalle forze dell’ordine dopo estenuanti mesi di indagini.

“Le morti legate al caldo sono estremamente difficili da indagare”, queste le dichiarazioni rilasciate da Jeremy Briese, lo sceriffo della contea di Mariposa. Ed effettivamente nel giorno di quella escursione fatale per la famiglia, le temperature registrate hanno raggiunto i 42,8 gradi, con poche aree in ombra dove trovare ristoro.