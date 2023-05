Per cause ancora da accertare un autobus è uscito di strada per poi precipitare in una scarpata: terribile il bilancio. Le telecamere hanno ripreso il momento drammatico dell’incidente e stanno facendo il giro della rete. La clip mostra l’autista dell’autobus che sorpassa le auto davanti a lui prima di perdere il controllo durante una curva. I momenti che sono seguiti poi sono stati terribili con i passeggeri stessi che hanno chiamato i soccorsi.



Nel giro di poco una decina di ambulanze sono arrivate sul posto, per alcuni di loro purtroppo non c’è stato niente da fare. Due persone sono infatti decedute nello scontro, altre 44 sono rimaste ferite alcune delle quali sembra trasportate in ospedale in gravi condizioni. A fare luce sulla questione saranno le autorità competenti.

Turchia, bus in una scarpata: 44 feriti e 2 morti



Mentre una nota arriva da un portavoce del Ministero della Difesa Nazionale della Turchia. L’autobus, al momento dell’incidente era vicino alla cittadina di Balveren, nella provincia orientale di Sirnak, non lontano dal confine con l’Iraq. Non è la prima volta che incidenti del genere si verificano. Uno dei più gravi ad agosto del 2021.



Il conducente di un autobus Efe Tur, che stava viaggiando verso Edremit sulla tangenziale OSB Balikesir, aveva perso il controllo del mezzo pesante prendendo una curva. Il veicolo si era ribaltato più volte: prima sull’autostrada, e poi oltre il guardrail e giù da una scarpata, dove aveva finito la propria corsa. L’autobus era entrato in curva ad una velocità di 95 chilometri orari, lasciando un lungo segno di frenata di almeno quaranta metri.

Il governatore, che aveva ricevuto diverse informazioni sulle condizioni delle persone che sono rimaste ferite dal direttore sanitario provinciale Serkan Kadir Keskin, aveva rilasciato alcune scarne dichiarazioni. Cinque anni fa la Turchia aveva pianto 24 vittime in un deragliamento ferroviario nella provincia di Tekirdag, nel nord-ovest della Turchia. Il convoglio, diretto da Edirne a Istanbul, era partito alle 15:45 locali con 362 persone a bordo. I