Poteva finire in tragedia il gesto choc commesso da un ragazzo nei confronti di una donna in attesa del treno. Siamo a Bruxelles, precisamente nella stazione Rogier, una delle più affollate della capitale belga, vicina al centro storico. Dal video, che consigliamo solo ad un pubblico adulto e non facilmente impressionabile, si vede un uomo, più precisamente un ragazzo (ma è un dettaglio ancora da confermare) che spinge una donna in attesa sulla banchina. Tutto si è svolto in pochi attimi, ma la prontezza dell’autista ha permesso di evitare la tragedia.

Un ragazzo, probabilmente disturbato, ha atteso l’arrivo del treno in stazione di Bruxelles e solo un attimo prima ha spinto la donna che attendeva la metro. Una spinta decisa, fortissima, violenta. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 14 gennaio. Fortunatamente sono stati tempestivi i riflessi del macchinista che ha fermato il treno a pochi metri dalla donna. La donna, inerme, si era ritrovata catapultata in un instante sui binari, dopo aver battuto la testa e il corpo sulle barre metalliche.

Immediato anche l’intervento degli altri passeggeri in attesa che sono subito scesi a soccorso della signora in difficoltà. Poco dopo l’immagine si sposta verso altri passeggeri che corrono verso l’autore del gesto che nei momenti di panico si era dato alla fuga. Un portavoce della Stib, l’azienda di trasporti pubblici di Bruxelles, ha fatto sapere che la donna è in stato di choc e che è stata subito soccorsa dai passeggeri.





“L’autista ha reagito molto bene, ma è molto scioccato, così come la vittima”, ha detto al Bruxelles Times Guy Sablon. Secondo quanto riferito dal portavoce, l’operatore della metropolitana ha visto la persona sui binari e si è fermato appena in tempo tirando il freno di emergenza, come si può vedere nel video (che consigliamo solo ad un pubblico non facilmente impressionabile).

Tentative de meurtre dans la station de métros Rogier à Bruxelles, ce vendredi, peu après 19 h 40.



Le conducteur de la Stib est heureusement parvenu à effectuer un freinage d’urgence et il a ainsi pu éviter le pire in extremis.https://t.co/R9Vp6poSE0 via @sudinfo_be pic.twitter.com/4tIwpbGgrT January 14, 2022

Le immagini mostrano la donna mentre attende il treno vicino al limite della piattaforma. Improvvisamente, l’uomo la spinge da dietro, facendola cadere sui binari. Nel frattempo, fa sapere la polizia di Bruxelles, l’uomo sarebbe stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine belghe. Non è noto ancora se l’uomo e la donna si conoscano e le ragioni del folle gesto.