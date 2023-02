Bimba di 5 anni uccisa nel parco. Un fatto di cronaca terribile quello di cui si sta scrivendo in queste ore: la piccola è stata ritrovata in fin di vita all’interno di un parco cittadino. La piccola è poi deceduta in ospedale, dopo essere stata trovata da un passante. La tragedia è capitata nel pomeriggio di martedì 21 febbraio 2023 a Berlino, precisamente al parco Bürgerpark, nel quartiere Pankow. Il fatto inquietante è che la polizia tedesca sospetta che si tratti di un omicidio. La bambina infatti, riportava i segni di almeno una ferita da arma da taglio.

Da quel poco che emerge dalla stampa estera, sembra che sia stato già fermato un ragazzo di 19 anni. Secondo le prime informazioni sarebbe parente della bimba di 5 anni. La piccola era stata precedentemente denunciata come dispersa. Un portavoce della polizia ha riferito al “Berliner Morgenpost” che la bambina di cinque anni è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Bimba di 5 anni uccisa nel parco: un arresto

Ma come dicevamo, la ferita stessa darebbe da pensare che si tratta appunto di un “crimine violento”. La polizia ha parlato di almeno una coltellata. Tra l’altro la scena del crimine è nota a molte persone a Berlino e dintorni. Con i suoi 12 ettari, l’area verde è il parco più grande del quartiere Pankow e uno dei più belli di Berlino – almeno così dice il sito ufficiale del Bürgerpark. Il parco è stato creato nel 1856 ed è di proprietà comunale della città dal 1907.

La particolarità: il Bürgerpark di Pankow è rimasto pressoché invariato nel corso dei decenni. Il grande cancello d’ingresso sulla Wilhelm-Kuhr-Strasse è uno dei punti di riferimento del quartiere berlinese di Pankow ed è un noto luogo d’incontro per grandi e piccini.Nel vicino Bürgerparkcafé, oltre a caffè e dolci, si trovano anche tè e cioccolata.

In #Pankow im #Bürgerpark wurde eine heute als #vermisst gemeldete 4-Jährige von einer Passantin leblos aufgefunden. Ihre Verletzungen deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Weitere Ermittlungen führt unsere 4. #Moko.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) February 21, 2023

Il Bürgerpark è anche molto popolare tra le famiglie. Oltre all’ampia area verde, c’è anche un recinto per animali, poi sul bordo occidentale del Bürgerpark c’è anche un parco giochi con una grande parete da arrampicata. Per ora sembra che il ragazzo non abbia confessato nulla e sarà compito della polizia berlinese capire cosa è veramente successo alla piccola.

