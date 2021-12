Devastante incendio a bordo di un traghetto: è una strage. 38 morti e oltre 100 feriti

Almeno 37 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite nell’incendio di un traghetto. L’incidente è avvenuto nelle prime ore di venerdì vicino alla cittadina rurale meridionale di Jhalokati, 250 km (155 miglia) a sud della capitale, Dacca. La nave trasportava circa 500 persone.“Abbiamo recuperato 37 corpi. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. La maggior parte è morta a causa dell’incendio e alcuni sono annegati dopo che molte persone si sono gettate nel fiume”, ha detto all’AFP il capo della polizia locale Moinul Islam.



Islam ha detto che si ritiene che l’incendio abbia avuto origine nella sala macchine e poi abbia attraversato il traghetto pieno di persone che tornavano a casa da Dhaka. “Abbiamo inviato circa 100 persone con ustioni negli ospedali di Barishal”, ha detto. Un video che circola sui social mostra una nave travolta da un enorme incendio. L’incidente è stato l’ultimo di una serie di incidenti simili nel paese del delta attraversato da fiumi.



Gli esperti nel paese di 170 milioni di persone incolpano la scarsa manutenzione, gli standard di sicurezza lassisti nei cantieri navali e il sovraffollamento. Anche gli incendi sono una fonte regolare di tragedie. A luglio, 52 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di alimenti e bevande a Rupganj, una città industriale fuori Dhaka. Almeno 70 persone sono morte nel febbraio 2019 quando un incendio ha dilaniato gli appartamenti di Dhaka dove erano conservate illegalmente sostanze chimiche.







Ad agosto almeno 21 persone sono rimaste uccise quando un’imbarcazione carica di passeggeri e una nave da carico carica di sabbia si sono scontrate in un lago nel Bangladesh orientale. Secondo quanto riferito, la barca trasportava circa 60 passeggeri quando la prua d’acciaio della nave mercantile si è schiantata contro l’altra nave vicino alla città di Bijoynagar. I subacquei hanno dovuto setacciare altri corpi nelle acque torbide e fangose dopo che la punta d’acciaio della nave mercantile e la barca si sono scontrate, causando il capovolgimento della nave passeggeri.



Ad aprile e maggio, 54 persone sono morte in due incidenti separati. Le navi che trasportano sabbia siedono basse nell’acqua e possono essere difficili da vedere in condizioni mosse, in particolare in condizioni di scarsa illuminazione. Nel giugno dello scorso anno, un traghetto è affondato a Dhaka dopo essere stato colpito alle spalle da un altro traghetto, uccidendo almeno 32 persone. Nel febbraio 2015, almeno 78 persone sono morte quando una nave sovraffollata si è scontrata con una nave mercantile.