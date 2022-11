Choc nel cortile, bimbo di due anni sbranato davanti alla madre

Tragedia a Crow, in Australia; un bambino di soli due anni, è morto al Westmead Hospital di Sidney, a causa delle profonde ferite provocate dalle zanne di un Rottweiler. Una morte orribile dalla quale i medici non sono riusciti a salvare il piccolo. La notizia ha fatto immediatamente il giro della nazione, lasciando tutti in stato di profondo choc. Secondo quanto riferito, Jyedon stava giocando nel cortile di un motel di Cowra quando due cani, che appartenevano allo staff del motel, lo hanno attaccato e sbranato a morte.



Secondo quanto riferito, le sorelle maggiori e la madre del ragazzo avrebbero assistito all’attacco. I membri della famiglia hanno descritto l’incidente come orribile e hanno detto ai media che i cani – un Rottweiler e un cane da bestiame – non potevano essere fermati.Il sovrintendente della polizia del NSW Bob Noble ha dichiarato, secondo il Daily Telegraph, che la madre di Jyedon era “sconvolta”.

Australia, bambino due anni sbranato da un cane davanti alla famiglia



“È una questione molto delicata… siamo molto preoccupati per la famiglia e i parenti, vogliamo solo estendere un po’ di comprensione alla comunità in questo momento”. I servizi di emergenza sono stati chiamati al motel in Grenfell Rd a Cowra intorno alle 10:20 di martedì dopo che il ragazzo aveva riportato gravi ferite alla testa e al collo.



Jyedon è stato trasportato in aereo al Westmead Hospital dove è purtroppo morto per le ferite riportate intorno alle 15:30 di martedì. Due cani sono stati sequestrati. Le indagini sull’incidente continuano e verrà preparato un rapporto per il medico legale. Jyedon viveva temporaneamente al motel con sua madre, Kesha Pollard, e due fratelli, secondo il Daily Telegraph. Secondo quanto riferito, stavano aspettando che fosse trovata una sistemazione permanente.



Jyedon è stato descritto come un “bambino dolcissimo”. Il Daily Telegraph ha parlato con un parente che ha detto che i bambini avevano giocato con i cani in precedenza senza problemi durante il soggiorno al motel, e che i cani hanno attaccato “senza motivo noto”. Una membro della famiglia di cui non è stato rivelato il none ha detto al media che Jyedon era un “bambino prezioso e bellissimo”.