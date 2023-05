Bambino morto durante una gita scolastica nella grotta. Tragedia durante un’uscita scolastica di una classe di 15 studenti di 11 anni. I bambini, accompagnati nei pressi di una grotta, sono rimasti incastrati dopo un forte temporale. I supervisori hanno deciso di effettuare comunque la trasferta nonostante gli avvisi di pericolo e gli allarmi degli esperti locali. In quelle ore infatti, nella stessa zona, si stava abbattendo un forte nubifragio e molte attività all’aperto era decisamente sconsigliate. Tuttavia la scuola, tramite i due responsabili, ha deciso comunque di continuare con la gita scolastica che si è trasformata poco dopo in tragedia.

Siamo in Nuova Zelanda e ora sotto accusa ci sono i vertici della Whangarei Boys High School. Alla fine, soltanto 14 dei 15 ragazzi sono usciti vivi dalla grotta: il cadavere di uno è stato ripescato soltanto dopo diverse ore. La tragedia martedì mattina, è questo il momento in cui viene diramato l’allarme dalla grotta. Il corpo dell’11enne sarà ritrovato soltanto in tarda serata. Come dicevamo la gita era stata programmata da tempo per martedì.





Bambino morto durante un gita nella grotta

Nonostante gli avvisi di avverse condizioni meteo, le due guide scolastiche hanno deciso comunque di avventurarsi tra i cunicoli naturali. All’inizio, il programma giornaliera prevedeva di fare arrampicata su roccia nella zona della cava di Abbey, ma a causa del maltempo i ragazzini si sono limitati a una escursione lungo i torrenti.

I want to pass on my condolences to the family of the boy who passed away on the school trip to Abbey Caves yesterday, as well as to Whangarei Boys High School and the wider Whangarei community. This is such a devastating and tragic loss. — Dr Shane Reti (@DrShaneRetiMP) May 9, 2023

Poco dopo però, la zona è stata colpita da una vera e propria inondazione, con 60 millimetri di pioggia caduti in tre ore. In balia del tempo, tutta la scolaresca è stata sorpresa dal temporale e alcuni 11enni sono stati trascinati per diversi metri dalla piena. I supervisori hanno tentato di tutto ma alcuni di loro sono finiti tra le onde. Uno di loro in particolare è stato portato via dalla forte corrente. Alla scoperta del decesso del giovane, l’intera comunità del Northland ha espresso tutta la propria contrarietà.

The whānau of a teenage boy whose body was recovered from Abbey Caves says they want to thank everyone for their “love and support”. The year 11 student was swept away in floodwaters after the Whangārei Boys High School group encountered severe weather.

👉 https://t.co/0pe03Vc6bE pic.twitter.com/lDxtts8hKA — 1News (@1NewsNZ) May 10, 2023

Grossa polemica anche sulla gestione del tragico avvenimento da parte della polizia. Una delle mamma di uno dei ragazzi coinvolti, ha fatto sapere ai media locali che ai giovani è stato intimato dalle forze dell’ordine di non rispondere al telefono alle chiamate dei genitori. Il motivo? Sarebbe stato compito della scuola riferirlo.

