“L’autista ha perso il controllo”. Autobus con 8 passeggeri finisce nel lago: le immagini sono agghiaccianti (VIDEO)

Terribile quanto rocambolesco incidente quello capitato a Malatya, una città nella Turchia orientale. Qui, un bus della municipalità locale, è precipitato nel lago cittadino. Le autorità locali hanno fatto sapere che l’autista del mezzo ha perso il controllo dell’autobus mentre si accingeva a fare manovra per salire su un traghetto. Agghiaccianti le immagini delle telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso la scena da più angolazioni.

Nel filmato si può chiaramente vedere il panico tra i passeggeri mentre l’autobus si immerge nel lago. L’acqua sale in fretta nel mezzo ma tutti gli occupanti, incluso il guidatore, riescono miracolosamente a salvarsi la vita. La stampa locale ha fatto sapere che tutti si sono salvati infrangendo i vetri di sicurezza del mezzo. Alla fine del disastro solo tre passeggeri sono stati ricoverati in ospedale, non in pericolo di vita.

Leggi anche: “Sono tutti morti”. Aereo precipita sulla città, 72 persone a bordo (VIDEO)





Autobus finisce nel lago, le immagini impressionanti

L’incidente è avvenuto al porto dei traghetti di Atabey nel lago Karakaya Dam nel distretto di Battalgazi. Come dicevamo, l’ipotesi già probabile è che mentre l’autobus pubblico della compagnia MOTAŞ del comune metropolitano di Malatya, stava facendo delle manovre, sia sfuggito al controllo del suo autista ed finito nel lago della diga di Karakaya.

Malatya’da baraja uçan otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/hvTFaXrzWK — Malatya (@bizmalatyaliyiz) January 25, 2023

A quel punto l’autobus si è schiantato contro il traghetto prima di finire nel lago. Quasi immediato l’intervento dei cittadini presenti sul posto che sono subito andare ad accorrere i passeggeri incastrati nel pullman, aiutandoli a farli uscire anche i dalle coperture di ventilazione, oltre che dai vetri rotti. A quel punto sono entrate in moto le squadre di ricerca e soccorso subacqueo del dipartimento dei vigili del fuoco del comune metropolitano di Malatya.

Mentre circa 10 passeggeri sono stati soccorsi sull’autobus, 3 feriti a seguito dell’incidente sono stati portati in ospedale dalle ambulanze. I sommozzatori hanno trascorso nel lago alla ricerca di cadaveri, ma fortunatamente è emerso che non c’erano passeggeri sul fondo del bacino. La gendarmeria turca ha subito avviato un’indagine sull’incidente.

Leggi anche: È morta la donna più anziana del mondo, la sua età un record fantastico: quanti anni aveva