Attacco terroristico al confine: due morti e un ferito. Attimi di panico e tensione per un’autobomba che ha lasciato senza parole, di nuovo, gli Stati Uniti d’America. È successo tutto sul Rainbow Bridge, un ponte che collega Stati Uniti e Canada nei pressi delle cascate del Niagara. Come riportano le autorità statunitensi ci sarebbero, per ora, due morti e un ferito, ma non si sa ancora se il bilancio è destinato a crescere o restare stabile.

Un testimone proveniente dall’Ontario, Mike Guenther, ha riferito di “aver visto sfrecciare sul Rainbow Bridge al confine tra Usa e Canada un’auto alla velocita’ di 100 miglia (160 km orari), volando poi in aria ed esplodendo in una palla di fuoco”, riporta la Bbc.





Chiaramente sul luogo dell’attacco terroristico, è arrivato subito l’Fbi che ha definito la situazione “fluida”. La governatrice dello stato di New York ha poi fatto sapere che sta “monitorando attentamente la situazione”. Da quello che sembra, il veicolo esploso, secondo le prime ricostruzione, stava entrando negli Usa dal Canada.

Fox News is unbelievable. Even though the FBI has already labeled this a reckless driver incident, as well as us having video footage, Fox is still refusing to retract their lies and continues to fear monger.#Rainbowbridge #Niagrabridgepic.twitter.com/RJJr8kNeTv — Jack (@JackFought_1) November 22, 2023

Ora, Ron Rienas, direttore generale della Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, ha fatto quindi sapere a Abc News che tutti e quattro i ponti tra Canada e Stati Uniti sul fiume Niagara sono stati chiusi per “eccesso di cautela”.

More footage from the Niagara Falls Rainbow Bridge border crossing has come out showing the vehicle.



Additionally, New York's Governor has stated she doesn't believe it was "terror related."



Developing…#NiagaraFalls #RainbowBridge #Border pic.twitter.com/Weay8kzRSK — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) November 22, 2023

Chiaramente le indagini sono appena iniziate e ancora non si sa chi fosse alla guida del veicolo, sei un malintenzionato psicolabile e solo, o un’organizzazione terroristica. Fox News afferma che l’Fbi sta indagando per quello che definisce un tentato attaccato terroristico: all’interno del veicolo c’erano degli esplosivi. Le ipotesi sono tante e nelle prossime ore ne sapremo senza dubbio di più.

