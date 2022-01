Morta a 5 anni sulla neve: il divertimento insieme alla famiglia, poi la tragedia davanti a tutti

Incidente ad alta quota. La famiglia, residente a Ginevra, stava trascorrendo una giornata sulla neve, più precisamente a Flaine, nella regione dell’Alta Savoia, quando intorno alle 11, la bambina di 5 anni finisce vittima di un incidente in pista. La piccola stava facendo lezione quando è avvenuto lo scontro con lo sciatore di 40 anni.

Si apprende su Daily che, secondo quanto espresso dal pm, la bambina si trovava sulla pista blu, per classificazione facile, quando intenta a svoltare a destra ha impattato violentemente contro lo sciatore di 40 anni che procedeva a velocità spedita: “La vittima era in fila indiana dietro il gruppo e stava per svoltare a destra, quando è stata colpita molto violentemente dallo sciatore in arrivo ad alta velocità che ha cercato invano di evitarla”.

A prestare il primo soccorso alla bambina anche l’ investitore, ma per lei nulla da fare. La bambina è stata dichiarata deceduta durante il trasporto in ospedale con l’elicottero. Al contempo lo sciatore di 40 anni di origini francesi è andato in custodia della polizia in attesa di essere interrogato.





La tragedia riporta alla mente un altro grave incidente avvenuto ad alta quota il 2 gennaio del 2019, quando a perdere la vita è stata un’altra bambina di 9 anni morta dopo un incidente sugli sci, sulla pista “Imbuto” del comprensorio Via Lattea a Sauze d’Oulx, in Val di Susa, nella città metropolitana di Torino a circa 25 chilometri dal Sestriere.

La vittima purtroppo non ha più avuto il controllo degli sci, finendo per sbattere la testa su una barriera frangivento dopo essere scivolata per 50 metri. In quel drammatico incidente la bambina è deceduta riportando un forte trauma toracico e andando anche in arresto cardiocircolatorio.