Piogge e alluvoni, oltre 900 morti. Una vera e propria tragedia quella accaduta in Pakistan a causa di piogge monsoniche e alluvioni. Un bilancio drammatico e tra le 900 vittime, 343 sarebbero bambini. Come riferito dai media, in visita sul posto anche il neo premier Shehbaz Sharif per assistere alle operazioni di soccorso.

Alluvione in Pakistan, tragico il bilancio delle vittime. Sotto l’impetuosità delle acque anche un hotel totalmente distrutto. “Una crisi umanitaria di proporzioni epiche”: il governo pachistano definisce così la situazione nel Paese annunciando lo stato d’emergenza dopo le piogge monsoniche e le alluvioni che fino a oggi hanno causato 937 morti riferisce l’ANSA.





E secondo quanto riferito dalle autorità locali, al momento si conterebbero anche 1.300 feriti. Il ministro pakistano per il Cambiamento climatico Sherry Rehman parla del “peggior disastro umanitario di questo decennio”.

L’alluvione avrebbe colpito ben quattro province del paese, con le regioni di Balochistan e nel Sindh che registrano il tragico record di vittime. Ma la situazione, si apprende ancora, potrebbe persino peggiorare nei prossimi giorni interessando anche le provincie del Punjab e del Khyber Pakhtunkhwa.

Sherry Rehman, il ministro per il Cambiamento climatico, ha sottolineato: “i dati suggeriscono la possibilità di un nuovo ciclo e una nuova emergenza a settembre”. Travolto dalla potenza delle acque anche un hotel di nuova costruzione lungo il fiume Swat, a Kalam. La struttura alberghiera è stata evacuata tempestivamente.

