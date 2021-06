Nove bambini e un adulto sono morti in un incidente che ha coinvolto diverse auto. Lo schianto è avvenuto in direzione nord sabato pomeriggio durante le tempeste che hanno travolto lo stato. Otto dei bambini uccisi, di età compresa tra i 4 e i 17 anni, si trovavano sull’autobus di proprietà dell’Alabama Sheriff’s Youth Ranch, un centro di accoglienza per bambini con problemi di famiglia e maltrattati.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 sulla Interstate 65 nella contea di Butler, in Alabama, ed è stato descritto all’ABC News dallo sceriffo della contea di Butler, Danny Bond, come un incidente “effetto domino”. Lo sceriffo ha spiegato che due mezzi sono finiti contro l’autobus del Ranch della contea di Tallapoosa. Poi un altro suv con a bordo un padre e una figlia si è schiantato contro il groviglio di rottami.

Le due persone che si trovavano a bordo sono morte. Il bilancio dell’incidente – ha ha coinvolto diciotto mezzi tra auto e bus – è gravissimo: dieci persone sono rimaste uccise, nove sono bambini. Anche un padre di 29 anni e sua figlia di 9 mesi che erano in un altro veicolo sono rimasti uccisi. L’incidente è avvenuto quando la tempesta tropicale Claudette ha colpito gran parte del sud-est. Bond ha detto che non c’erano stati acquazzoni al momento dell’incidente ma potrebbe essere stato causato dall’aquaplaning di uno dei veicoli rimasti coinvolti nell’incidente.





Un produttore della CNN ha assistito all’incidente mentre tornava a casa ad Atlanta da un viaggio di famiglia al mare a Destin, in Florida, con suo marito e la loro figlia di 6 mesi. Anche il loro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente ma tutti e tre non hanno riportato nessuna ferita. “Sono a piedi nudi, in piedi sulla I-65, camminando abbastanza lontano”, ha detto in diretta. “Stavo solo pregando”, ha detto il produttore della CNN, che ha salvato anche un uomo, una donna e i loro due figli da un camion che si era ribaltato accanto alla loro auto.

L’unico sopravvissuto dell’autobus è il direttore del Girls Ranch della contea di Tallapoosa, che guidava il veicolo al momento dell’incidente. L’uomo ha perso due dei suoi figli ed è attualmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili.