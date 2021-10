Un terribile attentato terroristico ha scosso la città. I numeri sono quelli di una strage e destinati a salire. Secondo le ultime fonti i morti sarebbero 62 e 68 fi feriti. L’agenzia Tolo News, cita testimoni secondo cui l’esplosione sarebbe avvenuta tra i fedeli, durante la preghiera del venerdì. Le immagini diffuse in rete mostrano molte persone apparentemente morte o gravemente ferite sul pavimento della moschea. Al momento i soccorsi sono ancora al lavoro cercando anche i dispersi.



È successo in Afghanistan, a Kandahar. A confermare l’incidente il ministero degli interni del governo talebano. Nematullah Wafa, ex membro del consiglio provinciale, ha specificato come non ci siano ancora conferme immediate del numero di morti e feriti. “Siamo rattristati nell’apprendere che è avvenuta un’esplosione in una moschea della confraternita sciita nella città di Kandahar, in cui sono stati uccisi e feriti alcuni nostri connazionali”, ha twittato il portavoce talebano del ministero dell’Interno, Qari Sayed Khosti.

Afghanistan, solo una settimana fa un altro attentato e 50 vittime



I talebani affermano anche di aver mandato un corpo di forze speciali. “Forze speciali dell’Emirato islamico sono arrivate sul posto per definire la natura dell’incidente e portare davanti alla giustizia i responsabili”. Non c’è pace per l’Afghanistan. Solo una settimana fa un kamikaze, la cui azione è stata poi rivendicata dal movimento terroristico Isis-K, si è fatto saltare in aria all’esterno di una moschea sciita a Kunduz, uccidendo almeno 50 persone.







Dal ritorno al potere dei talebani lo scorso 15 agosto l’Afghanistan è ripiombato nell’incubo del terrorismo di cui quello all’aeroporto di Kabul (90 vittime) resta l’esempio peggiore. Del tema sicurezza e terrorismo si è discusso anche all’ultimo G20 straordinario sull’Afghanistan, presieduto dal premier italiano Mario Draghi.



Scrive il Corriere della Sera come al momento una delegazione del governo talebano sia in queste ore in visita ad Ankara. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu parlando dopo l’incontro nella capitale turca, ha detto di aver discusso dei voli dall’aeroporto di Kabul — proprio oggi la compagnia di bandiera pakistana ha annunciato di aver sospeso i voli lasciando di fatto isolato il Paese — e della sicurezza dello scalo dopo che i talebani hanno chiesto l’aiuto di Ankara in merito.