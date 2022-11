Un aereo è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania. A riferirlo è la polizia locale, spiegando il volo era in viaggio verso la città nord-occidentale di Bukoba. A bordo c’erano 43 persone e finora solo 26 sono state salvate dai soccorritori: si teme che gli altri siano ancora incastrati all’interno dell’aeromobile. Le autorità locali hanno spiegato che molto probabilmente l’incidente è stato causato dal maltempo.

“C’è stato un incidente che ha coinvolto un aereo della compagnia Precision Air che si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall’aeroporto”, ha riferito il comandante della polizia regionale, William Mwampaghale. Il commissario regionale Albert Chalamila ha poi riferito che 43 persone, 39 passeggeri, due piloti e due membri dell’equipaggio di cabina, erano a bordo del volo PW 494 decollato dalla capitale finanziaria, Dar es Salaam e diretto nella città lacustre nella regione di Kagera.

Leggi anche: Si lancia col bungee jumping ma è senza elastico. Il terribile equivoco con l’istruttore





Un aereo è precipitato nel Lago Vittoria, in Tanzania

Ha detto: “Mentre parliamo, siamo riusciti a salvare 26 persone, che sono state trasportate in ospedale. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e stiamo comunicando con i piloti”. Come dicevamo l’incidente sarebbe stato causato dal maltempo e dalle forti piogge.

La presidente della Tanzania, Samia Suluhu, ha rivolto un appello tramite i social media affinché si mantenga la calma mentre i soccorritori lavoravano sul luogo dell’incidente: “Ho ricevuto con tristezza l’informazione di quanto successo al volo della Precision Air al Lago Vittoria, nella regione di Kagera – ha scritto su Twitter -. Mando le mie condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti da questo incidente. Continuiamo a essere calmi mentre l’operazione di soccorso continua e preghiamo Dio di aiutarci”.

Precision Air flight plunges into Lake Victoria when landing at Bukoba Airport in Tanzania, authorities say rescue operations underway



🎥: Courtesy pic.twitter.com/WJLYfGeVjw — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) November 6, 2022

L’aereo è precipitato, come dicevamo, sulle rive del Lago Vittoria: uno dei Grandi Laghi dell’Africa. Con i suoi 68 870 chilometri quadrati di superficie è il più grande lago del continente, il lago tropicale più grande del mondo e il secondo più grande lago d’acqua dolce del mondo dopo il lago Superiore (diviso fra Canada e Stati Uniti).

Leggi anche: “Sono malato”. Musica sotto choc, l’annuncio è un colpo al cuore: “Non c’è una cura”