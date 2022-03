Aereo di linea si schianta, 132 passeggeri a bordo. Soccorsi sul posto: il video dell’incidente

Un Boeing 737 con 132 persone a bordo – 123 passeggeri e nove componenti dell’equipaggio – si è schiantato e l’impatto ha causato un vasto incendio sul fianco di una montagna. La caduta del mezzo ha provocato un incendio che è stato subito immortalato da molti testimoni e pubblicato su Twitter. Secondo quanto riportato dai media locali, alla base dell’accaduto ci sarebbe un non meglio specificato incidente.

“Non è ancora chiaro se ci siano o no vittime”, hanno spiegato ancora i quotidiani e le televisioni del posto, puntualizzando che sul luogo dell’impatto del Boeing 737 sono immediatamente arrivati i soccorritori e i vigili del fuoco, in questo momento impegnati per spegnere il vasti incendio divampato sulla montagna della provincia meridionale del paese.

Il volo era partito da Kunming ed era diretto a Guangzhou, in Cina. Secondo le prime informazioni il bilancio dell’incidente è ancora ignoto, ma a bordo c’erano 132 passeggeri. L’aereo B-1791 era un modello di aeroplano Boeing 737-89P. Il sito Aeronews ha spiegato che il velivolo aveva alle spalle 6 anni di attività.





“Il Boeing 737 della China Eastern Airlines, che ha volato da Kunming a Guangzhou, si è schiantato nella contea di Tengxian nella città di Wuzhou, provocando un incendio in montagna”, si legge sul sito del quotidiano People’s Daily. “Delle 132 persone a bordo, 123 passeggeri erano passeggeri. Nove i membri dell’equipaggio”, spiega ancora citando la Civil Aviation Administration of China.

【Crash site】A Boeing 737 passenger plane carrying 133 people from China Eastern Airlines had an accident in Teng County, Guangxi and then triggered a mountain fire. At present, the rescue team has gathered, the casualties are still unknown. pic.twitter.com/udlT6qqKWZ March 21, 2022

The first minutes after the Boeing 737 crash in southern China. Video published by eyewitnesses. pic.twitter.com/jWdgiq9iSH March 21, 2022

China Eastern Airlines 737 carrying 133 people crashes in southern China – CCTV. More to follow. pic.twitter.com/cga0VJPFNA March 21, 2022

Il volo precipitato è partito alle 13:11 orario locale e il suo ultimo rilevamento è stato alle 14:22 a un’altitudine di 3225 piedi e una velocità di 376 nodi. Doveva atterrare alle 15:05 – orario locale – a Guangzhou, nel sud della Cina.