“Ha preso fuoco nel decollo”. Aereo in fiamme, passeggeri in fuga: immagini choc

Non si sa ancora molto dell’aereo in fiamme su una pista di atterraggio questa mattina. Un velivolo in forza alla compagnia Tibet Airlines, ha sviluppato un incendio all’aeroporto cinese di Chongqing subito dopo essere uscito di pista. A renderlo noto è l’agenzia Xinhua. Secondo la stessa agenzia di stampa, sono stati registrati alcuni feriti tra i passeggeri senza precisare le loro condizioni e il loro numero e neanche la gravità di chi si trova in ospedale. “Un volo diretto da Chongqing a Lhasa è uscito di pista all’aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, provocando l’incendio dell’aereo”, ha detto in diretta il network statale Cctv.

Da quello che si sa, tutti i passeggeri e l’equipaggio dell’aereo in fiamme, sono stati “evacuati in sicurezza”. A riferirlo in una nota, la compagnia proprietaria dell’aeromobile, la Tibet Airlines. La stessa ha anche aggiunto che le persone ferite, tutte in “modo lieve”, sono state comunque trasportate in ospedale per le cure.

Aereo in fiamme in Cina: il video diventa virale. Cosa è successo

Il volo in questione, che trasportava 113 passeggeri e 9 componenti dell’equipaggio ed era diretto dalla megalopoli di Chongqing a Nyingchi, in Tibet. Ad un tratto l’equipaggio ha notato delle “anomalie e sospeso il decollo”, provocando l’uscita di pista e seguire un incendio. I video dell’aereo in fiamme sono state poi condivise dai media statali cinesi hanno mostrato il fuoco che avvolgeva l’ala del jet colpito e i passeggeri in fuga.

Tra l’altro il fatto avviene mentre la Cina è ancora scossa dal gravissimo incidente di marzo del volo operato da China Eastern in viaggio da Kunming a Guangzhou. L’aereo si è schiantato su una montagna uccidendo tutte le 132 persone a bordo. Ora dovremo attendere i risultati delle indagini (in corso) che per il momento non hanno fatto sviluppare nessuna ipotesi.

Tibet Airlines TV9833/A319/B-6425 from Chongqing to Nyingchi was on fire during take-off this morning, details still not known. CKG/ZUCK closed for now. pic.twitter.com/CPL47fmfVk — FATIII Aviation (@FATIIIAviation) May 12, 2022

Di certo quello di Kunming è il più grave incidente in Cina negli ultimi 30 anni. Da quello che è stato divulgato dalle agenzie di stampa cinesi, le due scatole nere, seppur danneggiate, sono state recuperate. Ora sono in fase di analisi negli Stati Uniti nella speranza di fare chiarezza sulla vicenda.

