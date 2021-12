“Già ti amiamo”. Secondo figlio in arrivo, la coppia di attori lo annuncia con questa bellissima foto

Lo abbiamo visto protagonista di una delle serie più viste e appassionanti degli ultimi anni. “Breaking Bad” ha portato alle estreme conseguenze il meccanismo psicologico che spesso porta il buon telespettatore ad immedesimarsi e ‘tifare’ per il criminale di turno. Ed è stato un successo clamoroso. L’attore protagonista della notizia appena arrivata ha vinto ben tre Emmy Awards recitando al fianco di Brian Cranston, che nella finzione interpreta Walter White.

Lui, invece, lo avrete capito, è Aaron Paul che dopo “Breaking Bad” abbiamo visto anche nella pellicola sequel “El Camino – Il film di Breaking Bad” in onda su Netflix. L’opera di Vince Gilligan, trasmessa negli Stati Uniti dal 2008 al 2013, è stato il classico spartiacque nella carriera del 42enne attore americano. Ma se il talento di Aaron è ben noto a tutti forse sono in pochi a conoscere la sua vita privata. Ebbene, dispiace per le nostre lettrici, ma l’interprete di Jesse Pinkman sullo schermo è bello che sistemato.

Aaron Paul è infatti sposato con Lauren. I due sono saliti sull’altare nel 2013 e dopo cinque anni hanno avuto il loro primo bambino, anzi bambina. La piccola di casa ha un nome davvero originale, si chiama Story Annabelle. Quando è arrivata per l’attore c’è stata come una rivelazione: “La paternità mi ha completamente cambiato. Avere un figlio è la cosa più vicina alla magia che chiunque possa avere. Capisco perché le persone corrono a casa per essere lì quando tornano da scuola. Non vuoi perderti nulla”.





Non è un caso se poco tempo dopo lo stesso Aaron Paul ha dichiarato a Haute Living: “Non vedo l’ora di avere un altro figlio”. E quel desiderio si è davvero realizzato! A renderlo noto è stata proprio la moglie di Aaron, Lauren. Sul suo profilo Instagram ha postato una foto bellissima con la figlia Annabelle che si avvicina al suo pancino e sembra delicatamente accarezzarla.

Nella didascalia del post Lauren, moglie di Aaron Paul, scrive: “Non vediamo l’ora di incontrarti piccolino! ti amiamo già così tanto”. Gioia al settimo cielo, quindi, per i due che sono già genitori di Story Annabelle. La notizia è arrivata poco dopo che i paparazzi avevano fotografato proprio quella pancia un po’ sospetta. Adesso è tutto chiaro. Presto Lauren e Aaron Paul daranno una sorellina, o un fratellino, alla pargoletta della famiglia. E questa sì che è una bellissima ‘storia’.