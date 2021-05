Bufera sul principe Harry dopo l’ultima intervista. La voce è sicura: la Regina prenderà provvedimenti

Regina Elisabetta, la reazione dopo le parole del principe Harry. Il secondogenito di Carlo ha messo tutto sul tavolo, rivelando alcune verità decisamente scomode per la Royal Family. Riflettori accesi su un passato turbolento, quello di Harry, segnato dalla perdita della madre, la compianta Lady D, ma non solo. Sottilmente si muoveva tra le stanze del palazzo anche una tensione nel rapporto padre-figlio.

“La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show”, queste le parole con cui di recente il principe Harry ha deciso di spiegare il suo passato: “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo. Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto”, ha ammesso durante la recente intervista per Dax Shepard.















Affermazioni forti, che sicuramente tirano in ballo alcuni scheletri nascosti negli armadi del Palazzo Reale, creando non poche ‘turbolenze’ sopra la testa della famiglia regnante: “Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”.















Una genitorialità del padre Carlo vissuta in modo non del tutto sereno, seppur il tempo abbia poi fatto comprendere al principe che si trattava di un circolo di educazione che il padre prese dal nonno e che Carlo riversò su di lui e su Diana. Nulla a che fare con Meghan Markle, dunque. L’allontanamento dalla vita di corte è un modo trovato da Harry per ‘proteggersi’ da quel dolore.









E le parole usata dal secondogenito di Carlo, in tutto il loro carico emotivo, non potevano che fare ‘rumore’ tra le pareti del Palazzo Reale, raggiungendo anche le orecchie della Regina Elisabetta. La reazione era inevitabile, perché come si apprende dalle testate inglesi, la sovrana risulterebbe “profondamente scossa” dalla confessione del nipote. In ogni caso che il rapporto tra il principe Harry e il padre non siano idilliaci lo dimostra una volta di più Carlo dall’ufficio del quale sono sparite le foto di Harry, Meghan Markle e di Archie. La Regina prenderà provvedimenti?

