Fantastica notizia per la famiglia reale d’Inghilterra. Dopo aver vissuto soltanto momenti da incubo nell’ultimo periodo, la regina Elisabetta può finalmente sorridere e festeggiare per l’arrivo di un nuovo royal baby. Ad annunciare il tutto è stata la stessa corona britannica con un post pubblicato sul social network Instagram. Ovviamente la monarca è stata la prima ad essere stata informata del lieto evento e la sua reazione è stata entusiastica. Si è messa un po’ alle spalle il recente lutto.

Ma non solo, visto che è deceduto qualche ora fa Fergus. Si tratta di uno dei due cuccioli di razza corgi regalati dal principe Andrea durante la malattia di Filippo. Le attenzioni e l’amore da riversare nel piccolo cucciolo di nome Fergus avrebbero aiutato la Sovrana. Purtroppo, però, come riportato sul tabloid Sun, la Regina Elisabetta si troverebbe nuovamente “distrutta” in seguito al decesso del suo piccolo amico a quattro zampe. Questo annuncio di senso opposto le ha tirato decisamente su il morale.















Ad essere incinta è Beatrice di York, la principessa figlia di Andrea di York e Sarah Ferguson, nonché nipote della regina Elisabetta. La donna diventerà genitore insieme a suo marito Edoardo Mapelli Mozzi, che ha origini italiane. Infatti, è stato l’unico con radici della nostra nazione ad aver presenziato alle esequie del principe Filippo. Il futuro bebè reale verrà alla luce nel prossimo autunno, ma non è stato riferito il mese esatto. Mozzi ha comunque già un figlio, nato da un’altra relazione.















Quando ha saputo la notizia, la regina Elisabetta ha commentato: “Sono felicissima per questa notizia”. I due si sono uniti in matrimonio recentemente, infatti le nozze si sono celebrate nel luglio 2020 dopo averle posticipate per colpa delle restrizioni anti-coronavirus. Prima del figlio di Beatrice di York verrà comunque alla luce la secondogenita di Harry e Meghan Markle. Per quanto riguarda questi ultimi due, dovrebbero diventare nuovamente papà e mamma a stretto giro di posta.









Intanto, dall’ufficio del principe Carlo sono sparite le foto di Harry, Meghan Markle e di Archie. Il Daily Mail ha messo a confronto i video postati dall’erede al trono lo scorso anno e quello del Giubileo e se nei primi comparivano diverse foto di famiglia anche con gli ex Sussex, nell’ultimo si vede solo una foto con la regina Elisabetta, Carlo, William e il piccolo George. Un gesto davvero umiliante nei confronti del figlio.

