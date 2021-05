“La vera causa della morte”. Principe Filippo, arriva la notizia ufficiale. Il referto definitivo dei medici

È morto a 99 anni il principe Filippo di Edimburgo, il marito della regina Elisabetta. Si è spento nel castello di Windsor così come avrebbe voluto. I funerali si sono tenuti nella cappella di San Giorgio in forma privata e alla presenza di pochissime persone a causa della normativa anti Covid. Filippo Mountbatten era nato nel 1921, principe di Grecia, era nipote del re di Grecia Costantino I. Si sposò con Elisabetta, futura regina d’Inghilterra nel 1947.

Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, nonché alle sue pretese sul trono greco. Si convertì dalla religione ortodossa a quella anglicana. Un matrimonio lunghissimo quello con Sua Maestà, durato 70 anni, dal quale sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea. Nonno dei principi Harry e William, si era ritirato dalla vita pubblica e dagli impegni ufficiali nel 2017 e, di recente, di rado è comparso in pubblico. (Continua dopo la foto)















La sua ultima apparizione in pubblico è datata la scorsa estate: infatti è stato fotografato a una cerimonia militare a luglio, a Buckingham Palace. Durante il lockdown per il Coronavirus in Inghilterra il principe Filippo ha vissuto nel castello di Windsor, a ovest di Londra, insieme alla regina e una ristretta cerchia di personale e collaboratori. La coppia aveva ricevuto il vaccino contro il Covid-19 all’inizio del mese di gennaio. (Continua dopo la foto)















Lo scorso 16 febbraio è stato annunciato il ricovero in ospedale per il principe Filippo di Edimburgo: è stato trasferito a St Bartholomew’s, sede del Barts Heart Center. Si tratta di uno dei più grandi centri specializzati nelle cure cardiovascolari in Europa. Un mese di degenza durante il quale è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Inizialmente le sue condizioni avevano destato preoccupazione, alimentata da una visita improvvisa del primogenito ed erede al trono Carlo durante la prima fase del ricovero. Da Buckingham Palace hanno sempre ripetuto che il principe rispondeva alle terapie ed era su di morale. (Continua dopo la foto)









Nel frattempo sono state rese note le cause della morte del principe. Il Daily Telegraph avrebbe ottenuto il certificato di morte del Duca di Edimburgo. Il referto è stato firmato dal medico ufficiale di Buckingham Palace e riporta “vecchiaia” come causa del decesso. Una notizia che in queste ore è particolarmente discussa nel Regno Unito se si considerano le problematiche patite dal principe negli ultimi mesi di vita.

“Ora è così…”. Regina Elisabetta, prime parole dopo la morte del principe Filippo. Arrivano proprio il giorno del suo compleanno