Incredibile quanto accaduto ad una famiglia in vacanza. Una signora ha deciso di concedersi un bel po’ di relax, mettendosi in volo a bordo di un aereo. Peccato però che non sapeva di un dettaglio non da poco: era incinta e a metà del volo ha iniziato il travaglio. Ha affermato di non essere stata proprio a conoscenza di questa gravidanza. Subito dopo il travaglio, l’hanno supportata un medico e tre infermiere che fortunatamente si trovavano sul velivolo e l’hanno potuta aiutare.

La mamma ha rilasciato successivamente una dichiarazione agli organi di informazione e ha ringraziato i sanitari: "Se non ci fossero stati, non credo che il bambino sarebbe nato e e sarebbe dunque qui con me. Non sapevo di essere incinta, questo bambino è spuntato dal nulla". Il medico ha commentato: "Non so come una paziente possa essere così fortunata da viaggiare nello stesso volo con tre infermiere della terapia intensiva neonata durante un travaglio di emergenza".















L'episodio è avvenuto lo scorso 28 aprile su un volo partito dagli Stati Uniti, dallo stato dello Utah, e diretto verso le Hawaii. La mamma del piccolo si chiama Lavinia Mounga. L'aereo era della compagnia 'Delta' e in quel momento si trovava sull'Oceano Pacifico. Il medico, Dave Glenn, ha voluto aggiungere: "Lei è stata fortunata, era un'emergenza. Nessuna delle apparecchiature che avevano era adatta ad un bambino prematuro di 29 settimane di gestazione". Ma tutto è andato bene.















Quando l'aereo è atterrato tutti i passeggeri del velivolo sono esplosi di gioia. La neo madre e il nascituro Raymond sono stati poi trasferiti al 'Kapiolani Medical Center'. E la signora Lavinia Mounga ha voluto dire ancora: "Sono felice che sia qui e che stia bene". Il genitore ha avuto le dimissioni dal nosocomio di Honolulu, mentre il bimbo è ancora ricoverato in rianimazione. Grande soddisfazione anche da parte del padre, che ha parlato di un vero e proprio miracolo per ciò che è successo.









Non è la prima volta che accada una cosa simile. In passato una bambina era nata letteralmente tra le nuvole davanti ai passeggeri del volo Conakry – Ouagadougou della Turkish Airlines. La mamma, incinta alla 28ma settimana, Nafi Diaby, aveva iniziato il travaglio e partorito proprio sull’aereo. Aiutata dal personale di bordo e dalle hostess, Nafi aveva dato alla luce una bambina.

