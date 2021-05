“La mia amata sorella è morta questa mattina a New York City. Dopo molti mesi di problemi di salute è finalmente in pace e con suo marito”. Poche righe in cui il fratello annuncia la scomparsa della grande attrice. Di origine greca, dopo il debutto nel 1962, si fa presto notare per la sua bravura e ottiene piccole parti in numerose serie TV e film di successo come Il giustiziere della notte (1974) con Charles Bronson. La popolarità però arriva solo nel 1981 quando ottiene un ruolo fisso nella famosa soap opera Aspettando il domani, nella parte della dottoressa Barbara Moreno.

La vera e propria consacrazione come attrice, nonché la fama a livello internazionale arriva nel 1987, anno in cui viene scelta per interpretare la madre di Loretta Castorini (la popstar e premio Oscar per quel ruolo, Cher), nel cult movie Stregata dalla luna. Grazie alla sua interpretazione si aggiudica sia il premio Golden Globe che l'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1988. L'anno seguente è nel cast del film Fiori d'acciaio (1989) di Herbert Ross.















La sua popolarità aumenta negli anni '90 grazie all'interpretazione della madre di Kirstie Alley nella trilogia di film comici Senti chi parla (1989), Senti chi parla 2 (1990) e Senti chi parla adesso! (1993), tutti con John Travolta. Nel 1993 ottiene la seconda candidatura ai Golden Globe, stavolta senza vincerlo, per il ruolo di Dolly Sinatra nel film Sinatra (1992), film basato sulla vita di Frank Sinatra, interpretato da Philip Casnoff.















Ha poi proseguito la carriera interpretando numerosi film per il cinema e molti ruoli in televisione, ottenendo per tre volte la candidatura agli Emmy Awards. Ha anche prestato la voce a Zelda, un personaggio della celebre serie I Simpson, nel 2002. Nel 2013 Olympia Dukakis riceve la stella sulla Hollywood Walk of Fame, grazie ai suoi contributi all'industria cinematografica.











Oltre al cinema, Dukakis è stato anche insegnante di recitazione alla New York University per più di 15 anni. Ha fondato due teatri regionali, a Boston e Montclair, N.J., con suo marito Louis Zorich, un produttore famoso per il suo ruolo nello show televisivo Mad About You. È morto nel 2018 all’età di 93 anni.

