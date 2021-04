Già alla fine degli anni ’70 Lady Diana cominciò ad affascinare il mondo con i suoi modi timidi e già moderni, culminando poi con il gigantesco matrimonio insieme a Carlo, Principe del Galles. Trascorsi più di vent’anni dalla sua morte è diventata un vero e proprio mito, personaggio cult della corona inglese.

Quello che è accaduto negli ultimi giorni ha scombussolato moltissimo tutte le persone che ne sono venute a conoscenza. Una somiglianza impressionante è stata riscoperta tra Lady Diana e sua nonna. Il merito va tutto al fratello di Lady D, il Conte Spencer, che ha condiviso sul proprio profilo ufficiale di Instagram il raro ritratto dell’antenata. Il 56enne ha condiviso con i follower un ritratto di nonna Cynthia. (Continua dopo le foto)















Il fratello di Lady Diana, ormai 56enne, in merito al post che ha condiviso, ha spiegato che si tratta di un disegno a carboncino prodotto nel 1919, l’anno in cui sposò Albert Spencer. A corredo del ritratto c’è la didascalia in cui si legge: “Una figura molto apprezzata e rispettata a livello locale, la sua presenza è ancora sentita… Morì nel 1972, all’età di 75 anni”. (Continua dopo le foto)























Una volta lanciato online il disegno, i follower del Conte Spencer si sono scatenati. “Vedo Lady Diana”, ha commentato un utente. “A prima vista ho pensato che fosse Lady D.”, ha fatto eco un altro. Poco ma sicuro, il ricordo di Lady Diana è sempre vivido nella memoria di chiunque nel mondo, soprattutto di chi ama seguire le vicende della Royal Family d’Inghilterra. (Continua dopo le foto)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charles Spencer (@charles.earl.spencer)

La recentissima scomparsa del Principe consorte Filippo e i conseguenti funerali, hanno ricordato quelli del ’97 con William ed Harry poco più che bambini che seguivano super composti il feretro della mamma. Ad oggi William ed Harry sono adulti e distanti. Ad evocare la bellissima Lady Diana anche la collana indossata da Kate Middleton, il gioiello infatti appartiene alla regina Elisabetta, ma è stato sfoggiato nel 1982, un anno dopo le nozze, anche da Lady D.

Elisabetta II, perché la regina festeggia due volte il suo compleanno. Cosa emerge dal suo passato