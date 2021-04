Domani, 21 aprile, la regina Elisabetta compirà 95 anni. Sarà il suo primo compleanno senza Filippo. In segno di rispetto verso il duca di Edimburgo, la sovrana ha deciso di annullare ogni tipo di festeggiamento. La sovrana preferirà quindi restare al fianco dei suoi parenti più stretti e dei suoi cani e di non apparire in alcun modo in pubblico. Ovviamente, annullato anche l’evento del ‘Trooping the Colour’, cioè l’evento che si tiene in pubblico nel mese di giugno.

Questa decisione è stata presa per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia da coronavirus. Intanto Harry dovrebbe restare in Inghilterra ancora un po'. Stando a quanto riportato dal 'The Sun', lui avrebbe acquistato un biglietto aereo aperto. Solo dopo il compleanno della nonna ripartirebbe alla volta della California. L'allontanamento di Harry dalla vita della famiglia reale ha senza dubbio fatto crollare alcune certezze che sembravano essere insindacabili.















Dopo tanto tempo, però, in occasione del funerale del nonno, lui e William si sono rivisti. Poco dopo la celebrazione dei funerali, proprio all'uscita dalla Cappella, William e Harry sono stati visti parlare mentre camminavano, insieme anche a Kate. Separati dal cugino durante il corteo che accompagnava il feretro in processione, hanno poi 'ceduto'. Un nuovo inizio? Si vedrà.















Se non tra loro per la monarchia britannica. Scrive infatti il Messaggero.it che "non tutti sono convinti che la sovrana, la più longeva della storia britannica, rimarrà sul trono fino alla fine". Il quotidiano romano riprende la fonte di Robert Jobson, esperto di cose reali, la regina potrebbe annunciare la sua abdicazione a favore del figlio Carlo già domani.











“Credo ancora fermamente che la regina si dimetterà il giorno del suo 95esimo compleanno”, ha dichiarato Jobson di recente alla televisione. E se non sarà domani, l’annuncio del suo ritiro potrebbe non essere lontano. Sul futuro della monarchia era intervenuto anche il Mail con un articolo che racconta di un incontro, nei prossimi giorni, tra il principe Carlo e il figlio William. Un faccia a faccia necessario per domare gli scandali successivi all’intervista di Meghan Markle e la crepa aperta dalla scomparsa di Filippo.

