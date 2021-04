La morte del principe Filippo ha scosso inevitabilmente la vita della regina Elisabetta. Dopo 73 anni trascorsi l’uno al fianco dell’altro, perdere l’amore della sua vita è stato un durissimo colpo per la sovrana. Basti vedere le immagini dei funerali del duca di Edimburgo, con lei apparsa sempre con la testa abbassata e con uno sguardo triste e quasi assente. L’unica nota lieta è che pare che i fratelli William e Harry siano tornati a parlarsi e stiano tentando di tutto per una riappacificazione.

Non a caso, il marito di Meghan Markle ha preso la decisione di non lasciare per il momento l’Inghilterra e di ritardare dunque la partenza negli Stati Uniti, precisamente in California. Ora però è arrivata una scelta importante da parte della monarca. Le voci su questa ipotesi stavano ormai circolando da giorni, ma adesso c’è la certezza assoluta. L’umore di Elisabetta II è ovviamente sotto i tacchi e per questa ragione ha fatto una scelta ben precisa su un imminente avvenimento. (Continua dopo la foto)















Nella giornata di mercoledì 21 aprile la regina Elisabetta compirà 95 anni e sembra che Harry possa restare a Londra fino a questo giorno importante. A causa del gravissimo lutto che l’ha colpita, ha però deciso di annullare completamente ogni tipo di festeggiamenti. Normalmente hanno sempre scattato delle foto di famiglia per celebrare questo evento, ma stavolta non ci sarà alcun ritratto reale. Sarà il suo primo compleanno senza Filippo e quindi non se la sente di festeggiare in alcun modo. (Continua dopo la foto)















La sovrana preferirà quindi restare al fianco dei suoi parenti più stretti e dei suoi cani e di non apparire in alcun modo in pubblico. Ovviamente, annullato anche l’evento del ‘Trooping the Colour’, cioè l’evento che si tiene in pubblico nel mese di giugno. Questa decisione è stata presa per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia da coronavirus. Dunque, il 95° anno di vita della monarca sarà celebrato in forma strettamente privata. Per onorare il duca di Edimburgo. (Continua dopo la foto)









Intanto, come anticipato precedentemente, Harry dovrebbe restare in Inghilterra ancora un po’. Stando a quanto riportato dal ‘The Sun’, lui avrebbe acquistato un biglietto aereo aperto. Potrebbe rimanere fino a mercoledì 21 aprile, ovvero il giorno del 95° compleanno della regina Elisabetta. Solo successivamente ripartirebbe alla volta della California.

