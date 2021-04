I funerali del principe Filippo, marito della regina Elisabetta, hanno commosso tutto il mondo. Milioni di persone hanno assistito alla cerimonia religiosa, svoltasi nella giornata di sabato 17 aprile. Il dolore della monarca e degli altri familiari reali hanno colpito il cuore di tutti. Gli occhi erano puntati soprattutto sul principe Harry e il principe William, alla luce dei diverbi avuti in passato. I due fratelli si sono però scambiati alcune parole alla fine delle esequie, facendo sperare nel meglio.

E qualche ora fa la stampa britannica ha riferito una notizia molto importante e significativa riguardante proprio Harry. Se dovesse essere confermata ufficialmente dalla casa reale, si tratterebbe di un punto di svolta considerevole nella vicenda. La speranza di tutti è che dopo il decesso di Filippo ci possa essere una riappacificazione totale. Difficile immaginare come andrà a finire, ma ciò che è emerso adesso fa andare la storia in una certa direzione. E nulla è impossibile. (Continua dopo la foto)















All’ultimo saluto del duca di Edimburgo non era presente sua moglie Meghan Markle, la quale ha preferito non viaggiare sia perché in dolce attesa sia per evitare l’alimentarsi di ulteriori polemiche. Il principe Harry però avrebbe preso una decisione fondamentale per una possibile ricucitura. Stando a quanto riportato dal ‘The Sun’, lui avrebbe acquistato un biglietto aereo aperto. Dunque, non sarebbe in procinto di ritornare immediatamente negli Stati Uniti d’America. (Continua dopo la foto)















Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe rimanere in Inghilterra almeno fino a mercoledì 21 aprile, ovvero il giorno del 95° compleanno della regina Elisabetta. Solo successivamente ripartirebbe alla volta della California. Le voci di questi giorni fanno anche riferimento ad un dialogo avuto dai due fratelli con il papà Carlo, dunque sembra che il temporale familiare sia stato messo alle spalle. Per ben due ore avrebbero avuto un confronto, rivelatosi decisamente molto utile. (Continua dopo la foto)









Comunque Meghan Markle, restata in California, ha seguito i funerali del principe Filippo in diretta tv. Ma nonostante la sua assenza fisica, ha scritto di proprio pugno un biglietto per la corona di fiori in ricordo del nonno del marito. Chissà se questo triste avvenimento non avrà creato le basi solide per provare a far tornare il sereno nella casa reale, scossa da brutte notizie.

“Ecco cosa sta per succedere”. Covid, l’allarme di Fabrizio Pregliasco: “Dobbiamo abituarci”