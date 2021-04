Si sono svolti i funerali del principe Filippo, alla presenza di 30 invitati per rispetto della normativa anti-coronavirus. La regina Elisabetta è ovviamente apparsa molto triste per la scomparsa del coniuge e l’attenzione è stata rivolta anche ai fratelli William e Harry. I due erano divisi nel corteo dalla presenza del cugino per evitare ulteriori polemiche. Alla fine della cerimonia religiosa si sono scambiati alcune parole, anche se in molti hanno notato che c’era ancora tanta freddezza.

Ciò che però è anche risaltato agli occhi della gente è stato l'accessorio indossato da Kate Middleton, moglie di William. Il suo cappotto e il cappellino con veletta sono stati bellissimi, ma è stata la sua scelta verso i gioielli ad aver catturato tutta la curiosità. Si è infatti trattato di un incantevole omaggio che ha ricevuto l'apprezzamento di tutti. Lei è giunta alla cappella di San Giorgio in automobile, a differenza del consorte che invece ha proseguito a piedi insieme ai suoi familiari reali.















Quando Kate Middleton è scesa dalla vettura, le immagini si sono concentrate su di lei e sul girocollo di perle e due orecchini a goccia abbinati. Si è trattato di un collier di perle provenienti dal Giappone, che fa parte della collezione privata della monarca. Ma non è stata l'unica ad aver indossato questa collana. Infatti, è stato un vero e proprio omaggio nei confronti di Lady Diana, che decise di mettersela al collo in occasione di un'importante ricorrenza nel lontano 1982.















Lady Diana, come ha scritto il 'Daily Mail', decise di indossare la collana per un banchetto della regina Beatrice e del principe Claus dei Paesi Bassi a Hampton Court Palace. Si trattò per la precisione di una visita formale dei due olandesi in Inghilterra. La mamma di William e Harry adorava moltissimo le perle e per questa ragione la regina Elisabetta le fece questo prestito. Inoltre, Kate Middleton ha anche portato un abito nero con scollatura asimmetrica di Rouland Mouret, ma non è tutto.









Kate Middleton aveva anche un cappotto nero e delle scarpe con la presenza del tacco a spillo. I suoi capelli erano raccolti. Una visione meravigliosa della moglie del principe William. La sua eleganza e raffinatezza sono state grandi protagoniste, ma come detto ampiamente, è stato l’omaggio alla compianta Lady Diana ad aver commosso praticamente tutti i sudditi.

