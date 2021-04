Lutto nel mondo del cinema, l’attrice è morta a soli 52 anni. “Il nostro cuore è spezzato”

Un lutto colpisce gli attori della saga di Harry Potter. Questa volta a perdere la vita è un’attrice britannica che è stata anche tra i personaggi di punta della serie tv Peaky Blinders: è stata stroncata da un cancro. La donna aveva 52 anni e ha interpretato il personaggio di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter. Era sposata dal 2007 con l’attore Damian Lewis, da cui ha avuto due figli.

È stato lo stesso Lewis a dare la notizia su Twitter della scomparsa di Helen McCrory: “Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory è morta in pace a casa, circondata da un’ondata di affetto da parte di amici e familiari”, ha scritto l’attore. “È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio, l’abbiamo amata e sappiamo quanto siamo stati fortunati ad averla avuta nelle nostre vite. Ora vai in cielo, piccola, e grazie”, ha concluso. (Continua dopo la foto)















L’attrice era nata a Paddington nel 1968. Gli esordi nel 1994 accanto a Brad Pitt e Tom Cruise in Intervista col vampiro. È stata Anna Karenina per uno sceneggiato prodotto dalla tv inglese. È stata la madre di Giacomo Casanova in Casanova, accanto a Heath Ledger. La svolta nella sua carriera è arrivata con Harry Potter. Inizialmente era stata scelta per interpretare il ruolo di di Bellatrix Lestrange ma all’epoca Helen era incinta del suo primogenito e la produzione ha così optato per Helen Bonham Carter. (Continua dopo la foto)















Helen McCrory è tornata sul set dopo qualche anno e ha interpretato il ruolo di Narcissa Malfoy, la madre di Draco nonché moglie del perfido Lucius. Helen ha preso parte a tre film della saga di Harry Potter: Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i doni della morte parte prima e parte seconda. (Continua dopo la foto)









Nella carriera di Helen tanto cinema e tante serie tv: i più attenti la ricordano per la sua partecipazione in Peaky Blinders, dove si è fatta notare come Polly Gray. Con la scomparsa di Helen McCrory salgono a sei gli attori di Garry Potter che sono scomparsi. Prima di lei hanno perso la vita hanno perso la vita: Richard Harris (Silente nei primi due film della serie), Richard Griffiths (Vernon Dursely, lo zio di Harry Potter), Alan Rickman (Severus Piton), Robert Hardy (Ministro della Magia Cornelius Caramell), Robert Knox (Marcus Belby).

