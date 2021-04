“Sono tutti per lui”. Principe Filippo, la prima uscita pubblica di Carlo. Immagini che spiegano tutto

Dopo la morte del principe Filippo, la prima uscita pubblica dell’erede al trono. Occhi commossi quelli di Carlo di fronte all’immagine della sterminata distasa di fori nei giardini fuori a Marlborough House. Questa la prima uscita pubblica di Carlo, accompagnato da Camilla, dopo la morte del padre. I londinesi hanno commemorato così il principe deceduto, che presto riceverà l’ultimo addio anche dalla famiglia reale.

L’ultimo saluto al consorte della Regina Elisabetta II avverrà presso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. All’esequie potranno prendere parte solo 30 persone, ovvero i familiari del defunto, ma presso i giardini fuori a Marlborough House, concessi insieme al vecchio palazzo reale, da Elisabetta II nel 1953 al segretariato del Commonwealth, i sudditi non potevano che omaggiare il principe con un fiore, o meglio centinaia di fiori. (Continua a leggere dopo la foto).















Tutto questo è avvenuto nonostante sia stato ufficializzato l’invito di non creare alcuna forma di assembramento, preferendo piuttosto che si facesse beneficenza in nome del duca Filippo d’Edimburgo. Ma impossibile non cedere di fronte all’immagine di un conforto da parte dei londinesi: “La tua memoria non svanirà mai; “Un uomo coraggioso, non ti dimenticheremo”; “Un eroe”; “65 anni di servizio e 73 anni di matrimonio con la nostra amata regina”, questo il contenuto di alcuni messaggi. (Continua a leggere dopo la foto).















Una coincidenza molto triste, che ha visto il decesso del principe cadere proprio nel giorno dell’anniversario di nozze tra l’erede al trono e la seconda moglie, Camilla Shand, sposata il 9 aprile 2005. E tra tanti ricordi, nelle ultime ore sono in molti a ricordare la lettera inviata dal principe consorte a Lady Diana e divulgata dal tabloid Mirror: “Non riesco a immaginare che qualcuno sano di mente ti lascerebbe per Camilla”. (Continua a leggere dopo le foto e il post).









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse)

Rapporti sempre altalenanti quelli tra il principe Filippo e Carlo, che poco dopo la notizia della morte del padre, ha reso noto il suo messaggio: “Il mio caro papà per 70 anni ha servito con devozione la regina, la famiglia e il Paese. Ci mancherà enormemente. È stato una figura apprezzata e ammirata e posso immaginare i tanti che condividono il nostro dolore per questa perdita. Il mio caro papà era una persona speciale”.

“Lo ha deciso la regina”. Harry e William al funerale di Filippo, la scelta ‘spietata’ di Elisabetta