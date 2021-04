Schianto autobus-camion cisterna. Mezzi in fiamme, 21 morti e 3 feriti

È di 21 vittime e tre feriti il sanguinoso bilancio dell’incidente automobilistico avvenuto fra un autobus e un camion-cisterna. Il mezzo con a bordo una trentina di persone si è ribaltato mentre cercava di superare un camion provocando una collisione che ha ucciso almeno 21 persone e ferito altre tre.

Dopo il terribile impatto, l’autobus e il camion cisterna hanno preso fuoco e i mezzi sono stati avvolti dalle fiamme in pochissimi istanti. Alcune persone sono riuscite a uscire dall’autobus e mettersi in salvo, mentre la maggior parte degli occupanti sono morti sul colpo o morti a causa dell’incendio divampato dalla cisterna che era a pieno carico. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, sono almeno 18 le persone rimaste intrappolate nel mezzo e bruciate nel rogo. (Continua a leggere dopo la foto)















L’autobus stava viaggiando dal Cairo quando si è ribaltato ed è stato investito dal camion su una strada nella provincia meridionale di Assiut, 320 chilometri a sud del Cairo, ha detto in un comunicato il governatore di Assiut Essam Saad. L’ufficio del pubblico ministero ha detto che la strada era in fase di ricostruzione e non c’erano né semafori né segnali stradali. Tra le vittime anche l’uomo che guidava la cisterna. (Continua a leggere dopo la foto)















Gli incidenti stradali in Egitto sono aumentati del 17,8% nel 2019 secondo un dato dell’Ufficio statistico nazionale (Capmas) che due anni fa ha registrato 9.992 scontri e 3.484 morti (+12,9%). Gli incidenti sono principalmente causati da eccesso di velocità, strade dissestate o scarsa applicazione delle leggi sul traffico. (Continua a leggere dopo la foto)









L’agenzia di statistica ufficiale del paese afferma che nel 2019 si sono verificati circa 10mila incidenti stradali, l’anno più recente per il quale sono disponibili le statistiche, con oltre 3.480 morti. Nel 2018 ci sono stati 8.480 incidenti stradali, che hanno causato oltre 3.080 morti.

