“È stato semplicemente la mia forza”. Principe Filippo, la regina rompe il silenzio: l’addio al marito e la foto

In memoria del marito Filippo, il messaggio della Regina Elisabetta II. Una frase che ad oggi suona come profetica, detta dal principe in persona, venuto a mancare all’età di 99 anni: “Non riesco a immaginare nulla di peggio che campare fino a cent’anni. Sto già cadendo a pezzi adesso”. Una figura spesso messa in ombra rispetto a quella della Regina, ma che in verità ha rappresentato un pilastro imprescindibile nella vita della moglie.

A 25 anni Elisabetta diventò la quarantaduesima sovrana britannica dai tempi di Guglielmo il Conquistatore, e nel 1953, Filippo divenne il principe consorte. Dopo un primo periodo di adattamento, una vita insieme che ha portato alla condivisione di ben 74 anni di matrimonio: "È stato la mia forza e la mia stabilità", ha affermato la Regina alla soglia dei cinquant'anni di matrimonio, sempre devota a quell'uomo che sapeva camminarle al fianco e tenerle testa.















Principe Filippo, ma anche duca di Edimburgo, conte di Merioneth, barone Greenwich e cavaliere reale del Nobilissimo Ordine della Giarrettiera: nella sua vita la bellezza di 300 eventi pubblici e poi la decisione di ritirarsi a 'vita privata' avvenuta nel 2017. Un matrimonio che ha saputo rivelarsi d'acciaio nonostante diverse crisi politiche ma anche familiari, eppure i due consorti non hanno mai diviso le loro strade.















Negli occhi del principe anche il ricordo di un'infanzia non del tutto facile, ma anche la determinazione di porsi sempre a supporti dei propri cari: "Mia madre era malata, le mie sorelle sposate e mio padre ci aveva lasciati per andare nel sud della Francia. Dovevo solo accettarlo e andare avanti", queste le parole pronunciate dal principe, e quella la forza che ha saputo sempre ricreare dentro di sé di fronte alle avversità.









E per la Regina, il principe Filippo ha saputo prendere decisioni sempre molto importanti, non solo abbandonando il titolo greco, ma anche abbracciando la fede anglicana fino a diventare un vero cittadino britannico. Non per questo prese le distanze dal proprio naturale temperamento, sicuramente schietto e fuori dagli schemi. E nonostante le diverse voci di tradimento, Filippo, spesso l’uomo ombra della Corona, non ha mai scelto altro se non di prestare la propria diplomazia a supporto di chi ha amato.

