Tra Meghan Markle e Samantha non corre buon sangue. Si era capito una volta di più durante l’intervista in tv da Ophra. “Credo sia molto difficile che possa dire tutto quando non mi conosce nemmeno – la replica della duchessa – Sono cresciuta come figlia unica. L’ultima volta che ho visto Samantha sarà stato diciotto, diciannove anni fa e poi dieci anni prima di quella data”, aveva detto Meghan.

Aggiungendo poi che Samantha avrebbe cambiato il cognome in Markle solo quando la relazione tra lei e il principe è diventata pubblica. “Credo che questo dica tutto”, si è limitata a commentare alludendo a una presunta ricerca di notorietà da parte della sorellastra. Che non ha aspettato molto per replicare. “Non so come possa dire che non la conosco e che è cresciuta come figlia unica. Abbiamo foto che ci ritraggono insieme in diverse fasi della vita. Come fa a non conoscermi?”, ha commentato Samantha contattata da Inside Edition. Poi ha tirato fuori le prove. Continua dopo la foto















Meghan ha detto che non si vedono da 19 anni, ma Samantha ha mostrato una foto che la ritrae con lei nel 2008: Meghan sarebbe stata al suo fianco nel giorno della sua laurea. Poi la smentita sull’aver ripreso il cognome: “Portavo il cognome Markle ben prima di lei. È davvero bizzarro che dica che ho cambiato il cognome quando lei ha incontrato Harry. Markle è sempre stato il mio cognome”. Continua dopo la foto















Quindi ha fatto vedere un documento del 1997 dove chiedeva di cambiare il nome – non il cognome – da Yvonne Marie Markle a Samantha Marie Markle. E anche un diploma conseguito nel 2006, dove in effetti viene indicata con il cognome Markle. Oggi una nuova bomba ospite, in collegamento, di El Programa de AR, su Telecinco, emittente spagnola del gruppo Mediaset. Continua dopo la foto











Alla giornalista e conduttrice Marta Riesco, Samantha ha spiegato di non aver affatto gradito le dichiarazioni di Meghan Markl e ha sparato a zero sulla sorella. “Ha sempre avuto una strana ossessione per Lady Diana. Ha sempre voluto essere una principessa, ricordo che era solita emularla, studiava con attenzione i suoi look e cercava di vestirsi proprio come si vestiva lei”.

