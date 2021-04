Terribile incidente ferroviario. Per cause ancora da accertare un treno è deragliato all’uscita di una galleria. Pesantissimo il bilancio di 36 morti e 60 feriti. Numeri purtroppo provvisori e destinati ad aumentare. Anche ora i soccorsi sono al lavoro per raggiungere quattro vagoni all’interno della galleria, che è gravemente danneggiata e di difficile accesso.

Il convoglio, composto da otto carrozze, stava trasportando circa 350 passeggeri. L'ipotesi più probabile riferita dalle autorità locali è che a causare il deragliamento della motrice possa essere stata una collisione con un mezzo che ostruiva i binari. Nelle prossime ora se ne saprà di più. La circolazione ferroviaria nell'area è stata bloccata e non è stato comunicato al momento quando la viabilità sarà ripristinata. Vista l'entità dell'incidente è possibile ci vorranno giorno prima che tutto torni alla normalità.















L'incidente è avvenuto alle 9:30 ora locale (le 3:30 in Italia) a nord di Hualien, città sulla costa orientale dell'isola di Taiwan. Lo scorso 26 marzo un altro terribile incidente si era verificato in Egitto. Una collisione tra due treni passeggeri aveva provocato la morte di almeno 32 persone e il ferimento di 66 passeggeri. Tre vagoni si erano ribaltati.



















Decine di ambulanze si erano precipitate sul luogo dell'incidente e l'autorità ferroviaria aveva affermato che l'incidente era stato causato da una persona sconosciuta che aveva applicato i freni di emergenza nel primo treno che era stato successivamente colpito dal treno dietro, provocando il deragliamento di due carrozze.











“I treni si sono scontrati mentre andavano a velocità non molto elevate, il che ha portato alla distruzione di due carrozze e un terzo al ribaltamento”, aveva detto a Reuters una fonte della sicurezza. L’incidente era avvenuto nel distretto di Tahta, nella provincia di Sohag, a circa 460 chilometri a sud della capitale Il Cairo. Come spiegato dai quotidiani locali, il treno diretto da Assuan al Cairo aveva colpito la parte posteriore di un treno diretto da Luxor ad Alessandria, che era rimasto bloccato sulla linea ferroviaria dopo l’attivazione di un freno di emergenza.

