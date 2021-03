Lei è una degli adolescenti royal più invidiati al mondo. Biondissima e vestita sempre alla moda, sarà il futuro della sua nobilissima casata. Proprio nelle ultime ore ha fatto la sua prima uscita pubblica senza mamma e papà a fianco e la sua emozione era palpabile anche attraverso l’obiettivo.

L'erede al trono ha partecipato ad una importantissima cerimonia che per lei ha rappresentato il primo grande passo da futura regina. Un abito a balze super fresco e primaverile, una chioma fluente e biondissima e poi il viso nascosto dalla mascherina, quando charme e classe sono doti di nascita. Curiosi di sapere chi è?!















Stiamo parlando della 15enne Leonor di Spagna, super emozionata durante la sua prima apparizione ufficiale senza mamma Letizia Ortiz e papà Felipe. L'erede al trono ha partecipato a Madrid alla celebrazione per i trent'anni dell'Istituto Cervantes. E proprio i suoi austeri genitori hanno deciso di lasciarle appieno la scena. Nemmeno una esitazione, Leonor di Spagna, principessa delle Asturie ed erede al trono, ha fatto una figura imperiale.























Gli occhi della corona spagnola sono puntati tutti sulla futura regina e, nel centro della capitale, la principessa, su delle décolleté dal tacco basso, ha dato prova di essere all'altezza dell'ufficialità dell'evento. Accanto a lei la vicepremier Carmen Calvo e il direttore del Cervantes, Luis García Montero. Leonor di Spagna appare emozionata ma anche sicura di sé. "Il futuro è Leonor" sono le parole impresse su uno striscione, con un corredo d'eccezione formato da tante persone pronte ad acclamarla. Leonor è diventata grande.

Sarà il blasonato UWC Atlantic College in Galles, nel Regno Unito, ad accogliere Leonor di Spagna il prossimo anno accademico. Infatti già ad agosto la royal ‘baby’ si allontanerà dai genitori e dalla sorella Sofia, con la quale ha un legame profondissimo, per iniziare i corsi. Vivrà al college con gli altri studenti che provengono da tutto il mondo. Ma il periodo di educazione all’estero sarà compatibile – ha specificato una nota di Palazzo – con “il progressivo sviluppo dei suoi impegni istituzionali in Spagna”. Una ventata di aria fresca avvolge la monarchia spagnola: il futuro è Leonor di Spagna.

