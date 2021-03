Scatta un “selfie da brivido” ma la 23enne scivola e muore insieme all’amico: “Un volto di oltre 40 metri”

Un ragazzo e una ragazza sono morti mentre provavano a farsi un “selfie spettacolare” dalla cima di una cascata. Le vittime sono Fernando Danziger, 31 anni, e la sua amica 23enne Any Caroliny Duarte. I due si stavano godendo una gita insieme ad altri amici, quando Caroliny si è avvicinata alla cima della cascata per fare un selfie con il suo cellulare, prima di scivolare.

A quel punto Fernando si è precipitato ad aiutarla, cercando di portarla in salvo ma è scivolato anche lui. I due hanno fatto un volo di oltre 40 metri e per loro non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con un elicottero e una squadra, ma ormai era troppo tardi, Fernando e Caroliny sono stati trovati senza vita. Secondo la ricostruzione i due sono morti a causa dell’impatto con terreno roccioso sottostante. (Continua a leggere dopo la foto)















Alla scena hanno assistito gli amici della coppia e altri visitatori, compresi bambini, che si trovavano in visita alla cascata. L’incidente mortale si è verificato nei pressi della cascata Chicao, nello Stato del Paranà, nel Brasile meridionale. La ricerca del selfie perfetto e mozzafiato, che spinge molti ad avventurarsi in luoghi estremamente pericolosi, ha finora causato, in tutto il mondo, 330 decessi. (Continua a leggere dopo la foto)

















La tragedia ha scatenato feroci polemiche in merito alla sicurezza e alla sorveglianza della riserva naturale, spingendo inoltre le autorità ad aprire un’inchiesta sull’accaduto. Dopo l’incidente la riserva ha chiesto l’introduzione di “zone senza selfie” per scoraggiare le persone a rischiare incidenti simili. (Continua a leggere dopo la foto)









La morte di Fernando e Carolany non sarebbe il primo tragico decesso avvenuto nella riserva naturale brasiliana a causa dell’assenza di recinzioni e dissuasori anti-selfie nei pressi della cascata.

“Picco del virus in 8 regioni a metà aprile”. Covid, lo studio italiano: chi è a rischio