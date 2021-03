“Fuori dall’ospedale”. Dopo un mese di ricovero, dimesso il principe Filippo: come sta il marito di Elisabetta II

Era il 16 febbraio quando è stato annunciato il ricovero in ospedale per un malore a scopo precauzionale per il principe Filippo, marito della Regina Elisabetta II. Dopo qualche giorno è stato trasferito a St Bartholomew’s, sede del Barts Heart Center. Si tratta di uno dei più grandi centri specializzati nelle cure cardiovascolari in Europa. Lo scorso 24 febbraio in una intervista rilasciata a Sky News, il figlio Edoardo aveva fatto sapere che il padre non vedeva l’ora di tornare a casa.

Dopo un mese il principe (foto Ansa) può tornare a casa. Infatti il periodo di degenza è terminato e può finalmente riabbracciare i familiari. Filippo, 100 anni a giugno, è stato operato al cuore: intervento che ha avuto l'esito sperato. Le condizioni del principe avevano destato preoccupazioni in considerazione dell'età avanzata e – come scrive l'Ansa -, anche se il palazzo ha ripetutamente rassicurato sul fatto che egli rispondesse "alle terapia" e fosse "su di morale".















Preoccupazioni alimentate anche da una visita improvvisa del primogenito ed erede al trono Carlo durante la prima fase del ricovero: visita peraltro seguita da alcune dichiarazioni prudentemente ottimistiche rilasciate sia dal nipote William sia da Camilla, consorte di Carlo.

















Negli stessi minuti dell'uscita del duca di Edimburgo dall'ospedale – scrive sempre l'Ansa -, Elisabetta ha rilasciato anche a suo nome un tradizionale messaggio di auguri a tutti gli irlandesi (quelli del nord sudditi del Regno Unito come quelli della vicina Repubblica di Dublino) per l'odierna festa del patrono San Patrizio.









Insomma una buona notizia per la casa reale inglese dopo l’intervista di Meghan Markle a Oprah Winfrey in cui sono venute fuori dichiarazioni pesanti e un’accusa di razzismo. Buckingham Palace è stato inevitabilmente sconvolto dopo quanto successo. William e Kate non hanno reagito bene alle accuse dei Duchi di Sussex. Pare che entrambi i figli di Lady Diana siano pronti ad avere un confronto, che non ci sarebbe ancora stato.

