La storia che vi stiamo per raccontare sembra uscita dalla penna di qualche fantasioso scrittore. Ma, anche se all’inizio potreste non crederci, si tratta di un fatto realmente accaduto. Tutti conoscono la situazione di emergenza sanitaria, sociale ed economica che da ormai oltre un anno sta mettendo a dura prova praticamente tutto il pianeta. Al netto di considerazioni su certe amplificazioni mediatiche e la difficoltà di analizzare in modo scientifico e ‘sereno’ i dati a disposizione nessuno può negare che si potrà uscire dalla pandemia solo con uno sforzo unanime.

Ma le difficoltà dei cittadini non riguardano solo i letti in terapia intensiva che in alcuni stati, come l'Italia, tornano a riempirsi di malati, o i problemi di molte aziende che non riescono ancora a vedere la luce in fondo al tunnel. Numerosi studi sugli effetti della diffusione del virus e sulle conseguenti misure che impattano sulla vita di tutti i giorni dimostrano che anche dal punto di vista psicologico aumentano insicurezza, stress e perfino condotte autolesioniste o peggio. E questo incredibile episodio avvenuto in Brasile sembra rientrare proprio in uno di queste nuove casistiche.















Un uomo, nello stato brasiliano di Rio Grande do Sul, è stato arrestato per ben due volte nella settimana che va dal 26 febbraio a venerdì 5 marzo. Il motivo? È presto detto. Secondo la tv BandNews questa persona ha cercato di diffondere il coronavirus di proposito. La polizia ha ricostruito l'intera dinamica dei fatti, svoltisi nella città di Planalto. L'uomo, dopo essere risultato positivo al Covid-19, è stato sorpreso mentre si sputava sulle mani per poi sfregarle sulle maniglie esterne delle auto e in altri luoghi facilmente raggiungibili dal contatto umano.

















Il primo arresto dell'uomo è avvenuto grazie alle riprese di alcune videocamere che lo hanno immortalato mentre compiva questi insoliti gesti. Una volta rimesso in liberà lo stesso uomo è stato avvistato nella città di Iraì mentre compiva le stesse identiche azioni. Con l'intento deliberato di diffondere il virus. A questo punto i poliziotti hanno nuovamente fermato questa persona e ne hanno disposto il ricovero coatto in ospedale.









Va detto che proprio nello stato di Rio Grande do Sul l’emergenza Covid-19 sta superando ogni record, toccando con 188 vittime il maggior numero di decessi dall’inizio della pandemia. E anche nei reparti di terapia intensiva degli ospedali la situazione sta precipitando. I posti letto sono già tutti occupati, sia nelle strutture private che in quelle pubbliche.

