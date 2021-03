La prima stima preliminare sulla magnitudo è di 5.9 sulla scala Richter, per due scosse distinte, entrambe rilevano l’ipocentro a due chilometri dalla superficie. Una terza scossa, di magnitudo stimata 4.6, è stata rilevata a dieci chilometri di profondità a Elassona, nella zona di Tessalonica.

Secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha registrato l'evento alle 12.16, ora locale, la magnitudo più alta riscontrata nei tre episodi sarebbe invece di 6.3. La scossa è stata avvertita anche a Tirana, Pristina, Podgorica e Skopje.















L'epicentro è stato localizzato a 20 km di profondità. Per ora non si registrano segnalazioni di danni ingenti o di ferimenti di persone. Secondo l'Ingv nessun comune italiano è segnalato nel raggio di 100 chilometri dall'epicentro, anche se il sisma sembra essere stato avvertito anche in Italia, in Puglia.















Nella mattinata di martedì 2 marzo un terremoto di magnitudo 4.1 si è verificato alle 5:37 in Croazia, nella cittadina di Bisnovo, a una cinquantina di chilometri da Zagabra. Secondo quanto riporta l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia l'epicentro è stato localizzato a una profondità di 3 chilometri. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.









Si tratta della stessa zona colpita da un devastante terremoto nel dicembre del 2020, di magnitudo 6,3 e che fu avvertita anche in Trentino. Nel centro croato di Petrinja erano stati registrati numerosi crolli.

