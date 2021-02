La notizia era piombata come un fulmine a ciel sereno. Il tumore era tornato. La prima volta nel 2019. Un tumore all’ovaio, uno dei peggiori che non da sintomi fino a quando la malattia non è estesa. Un percorso di guarigione in salita. Le donne colpite da un cancro dell’ovaio vengono sottoposte a intervento chirurgico la cui entità varia secondo lo stadio di malattia.

Tuttavia l'intervento chirurgico, pur demolitivo, non dà la certezza che il tumore non si ripresenti: per questo si consiglia, dopo l'intervento, una chemioterapia che è tanto più importante quanto più è avanzato il tumore asportato. Esistono molti schemi: uno dei più usati è a base di paclitaxel e di carboplatino con l'aggiunta del farmaco antiangiogenetico bevacizumab. Altri farmaci sono disponibili per le recidive.















La radioterapia non viene quasi mai impiegata nella terapia del carcinoma ovarico se non a scopo palliativo per alcune sedi metastatiche. Sono allo studio diversi farmaci biologici per la terapia del cancro dell'ovaio in fase avanzata: tra queste gli inibitori di PARP che agiscono sui sistemi di riparazione del DNA e gli immunoterapici.















Lei , Sara Carbonero, vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset Espana e moglie dell'ex portiere della nazionale spagnola Iker Casillas da cui ha avuto due figli si è immediatamente ricoverata a pochi giorni dal suo 37esimo compleanno, caduto lo scorso 3 febbraio, per sottoporsi a nuove cure e dando la propria disponibilità anche a un nuovo intervento chirurgico











Dopo l’operazione, Sara Carbonero è tornata subito al lavoro: la giornalista, da qualche tempo, è tra i conduttori di un programma di Radio Marca, l’emittente radiofonica del giornale sportivo madrileno. Proprio qui sono arrivate le prime parole dopo l’intervento: “Come mi sento? Adesso benissimo, davvero. Sono molto felice di essere tornata a lavorare. All’inizio mi sentivo piuttosto scombussolata, ma ora sto bene”.

