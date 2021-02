Sta facendo discutere la vicenda del rapper Pablo Hasel che si è barricato all’interno del rettorato dell’Università di Lleida, la sua città, capoluogo di una delle quattro province catalane. Sarebbe dovuto entrare in cella lo scorso venerdì per scontare una condanna a nove mesi per “esaltazione del terrorismo” e “ingiurie alla corona” contenute, secondo i giudici, nelle sue canzoni e nei commenti postati su Twitter.

Hasel ha deciso di non presentarsi e di attendere che i Mossos d'Esquadra, la polizia regionale catalana, lo vada a "sequestrare", come lui stesso definisce il suo possibile arresto. "Sarebbe un'umiliazione indegna presentarmi spontaneamente di fronte a una sentenza così ingiusta", ha spiegato ai suoi oltre 120mila follower su Twitter. La polizia ha avviato un'operazione per catturarlo nella mattina di martedì 16 febbraio e lo ha portato in cella.















Pau Rivadilla è il vero nome del rapper Pablo Hasel è stato condannato sia per il contenuto dei suoi messaggi social che per il testo della canzone "Juan Carlos el Bobón": tolta la "r" della casata regnante, significa "lo sciocco". E nel giorno in cui sarebbe dovuto andare in cella, in tono di sfida ha lanciato un nuovo videoclip contro il sovrano in carica, Felipe VI: un video da 200mila visualizzazioni su YouTube in cui il rapper si riprende la sua libertà: "Senti tiranno, non ce n'è solo per tuo padre. Che il grido repubblicano trapani il tuo timpano. Amo l'oppresso, odio il regno oppressore".















Il mondo della cultura spagnolo si è mobilitato quando ha ascoltato la notizia del possibile arresto di Pablo Hasel: oltre esponenti come Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Joan Manuel Serrat, Luis Tosar hanno firmato un manifesto di solidarietà. Anche il governo guidato da Pedro Sánchez si è sentito in dovere di reagire immediatamente. E ha promesso di eliminare al più presto le condanne a pene di carcere per i reati legati alla libertà di espressione. Gli "eccessi verbali" che vengano commessi nel contesto di manifestazioni artistiche, culturali resteranno esclusi dal castigo penale.









Tuttavia la riforma ancora non c’è e di conseguenza a meno di clamorosi ripensamenti dovrebbe essere applicata la sentenza contro il rapper Pablo Hasel che nella giornata di lunedì 15 febbraio si è barricato nell’università di Lleida: “Sono qui all’università con un gruppo di sostenitori. Dovranno farla saltare in aria per arrestarmi”, ha twittato.

